Roma x Barcelona ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League Feminina

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Atual campeã inicia nova rodada da competição continental após vitória na estreia, enquanto italianas buscam primeiro triunfo na fase de liga

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Roma e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Women's Champions League 2026/27. A partida terá transmissão para o Brasil pela ESPN 4 e pelo Disney+.

A equipe catalã é a atual campeã da competição e começou a defesa do título com uma vitória sobre o Paris FC. A Roma, por sua vez, estreou com um empate sem gols diante do OH Leuven.

A fase de liga conta com 18 equipes, que disputam seis rodadas. Ao fim dessa etapa, os quatro primeiros colocados avançam diretamente para as quartas de final, enquanto os times que terminarem entre a quinta e a 12ª posição disputam o playoff da fase eliminatória.

Como chegam Roma e Barcelona

O Barcelona começou a campanha com uma vitória por 5 a 2 sobre o Paris FC. As francesas abriram o placar aos cinco minutos, com Evelyne Viens, mas Kerolin empatou pouco depois. Clara Serrajordi virou a partida e Ewa Pajor ampliou após assistência de Caroline Graham Hansen.

Graham Hansen marcou o quarto gol ainda antes do intervalo, enquanto Pajor voltou a balançar as redes na segunda etapa para fazer o quinto das catalãs. Clara Mateo ainda diminuiu para o Paris FC no fim.

Caroline Graham Hansen foi eleita a melhor em campo. Pajor, por sua vez, alcançou a liderança entre as maiores artilheiras da história da fase de grupos/fase de liga da UEFA Women's Champions League.

A Roma empatou em 0 a 0 com o OH Leuven na primeira rodada. O time italiano teve boas oportunidades ao longo da partida, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.

A principal chance apareceu perto do fim, quando Marta Pandini cobrou pênalti e acertou a trave. A goleira Rachele Baldi também teve participação importante ao defender finalizações perigosas das adversárias.

Jada Conijnenberg, do OH Leuven, foi escolhida como a melhor jogadora da partida. O empate sem gols entre as equipes foi apenas o segundo registrado na fase de liga desde a mudança de formato, em 2025/26.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre Roma e Barcelona terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN 4, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

A partida está marcada para 13h45 (de Brasília) desta quinta-feira (30).

Fase de liga da Champions League Feminina

Na primeira fase do novo formato, as 18 equipes participantes disputam seis rodadas. A classificação define os caminhos para a sequência do torneio.

1º ao 4º lugar: classificação direta para as quartas de final;

classificação direta para as quartas de final; 5º ao 12º lugar: disputa do playoff da fase eliminatória, em fevereiro;

disputa do playoff da fase eliminatória, em fevereiro; 13º ao 18º lugar: eliminação da competição.

Roma e Barcelona chegam ao confronto com campanhas diferentes na primeira rodada. Enquanto as espanholas somaram três pontos diante do Paris FC, as italianas ficaram no empate sem gols com o OH Leuven.

Ficha técnica