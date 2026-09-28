República Tcheca x Inglaterra ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ingleses tentam manter bom momento após o Mundial, enquanto os tchecos buscam regularidade em grupo que também conta com Espanha e Croácia.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A República Tcheca e a Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (29), na Fortuna Arena, em Praga, pela fase de liga da Uefa Nations League 2026/27. As duas seleções integram o Grupo A3, ao lado de Espanha e Croácia.

O confronto coloca frente a frente equipes que atravessam momentos diferentes. Enquanto os donos da casa vêm oscilando nos últimos compromissos, os ingleses mantêm uma sequência positiva após a campanha que terminou com o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026.

Como chegam República Tcheca e Inglaterra

A República Tcheca vive um período de irregularidade. Nas últimas cinco partidas, a seleção acumulou duas vitórias, dois empates e uma derrota, sem conseguir estabelecer uma sequência consistente de resultados.

Em um grupo que também conta com Espanha e Croácia, os tchecos buscam ganhar regularidade para permanecer na disputa pelas primeiras posições.

Do outro lado, a Inglaterra venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou uma vez no período. A seleção comandada por Thomas Tuchel tenta manter o bom momento depois de terminar a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação.

Porém, o treinador enfrenta problemas para montar a equipe. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Tino Livramento estão fora entre lesões e gerenciamento de carga. James Garner e Morgan Gibbs-White foram chamados como substitutos.

O histórico recente do confronto favorece os ingleses. Em cinco encontros entre as seleções, a Inglaterra conquistou três vitórias, contra uma da República Tcheca, além de um empate.

Onde assistir República Tcheca x Inglaterra ao vivo

O confronto entre República Tcheca e Inglaterra terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Possíveis escalações

República Tcheca (Técnico: Santi Denia)

Hornícek; Coufal, Hranác, Chaloupek e Sláma; Cerv e Sadílek; Karabec, Šulc, Ambros e Hložek.

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Alex Scott; Saka, Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane.

Ficha técnica