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República Tcheca x Inglaterra ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Ingleses tentam manter bom momento após o Mundial, enquanto os tchecos buscam regularidade em grupo que também conta com Espanha e Croácia.

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 11:14
Tchéquia e Inglaterra se enfrentam pela Nations League
Tchéquia e Inglaterra se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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A República Tcheca e a Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (29), na Fortuna Arena, em Praga, pela fase de liga da Uefa Nations League 2026/27. As duas seleções integram o Grupo A3, ao lado de Espanha e Croácia.

O confronto coloca frente a frente equipes que atravessam momentos diferentes. Enquanto os donos da casa vêm oscilando nos últimos compromissos, os ingleses mantêm uma sequência positiva após a campanha que terminou com o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026.

Como chegam República Tcheca e Inglaterra

A República Tcheca vive um período de irregularidade. Nas últimas cinco partidas, a seleção acumulou duas vitórias, dois empates e uma derrota, sem conseguir estabelecer uma sequência consistente de resultados.

Em um grupo que também conta com Espanha e Croácia, os tchecos buscam ganhar regularidade para permanecer na disputa pelas primeiras posições.

Do outro lado, a Inglaterra venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou uma vez no período. A seleção comandada por Thomas Tuchel tenta manter o bom momento depois de terminar a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação.

Porém, o treinador enfrenta problemas para montar a equipe. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Tino Livramento estão fora entre lesões e gerenciamento de carga. James Garner e Morgan Gibbs-White foram chamados como substitutos.

O histórico recente do confronto favorece os ingleses. Em cinco encontros entre as seleções, a Inglaterra conquistou três vitórias, contra uma da República Tcheca, além de um empate.

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Onde assistir República Tcheca x Inglaterra ao vivo

O confronto entre República Tcheca e Inglaterra terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Possíveis escalações

República Tcheca (Técnico: Santi Denia)

 Hornícek; Coufal, Hranác, Chaloupek e Sláma; Cerv e Sadílek; Karabec, Šulc, Ambros e Hložek.

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Alex Scott; Saka, Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane.

Ficha técnica

  • Jogo: República Tcheca x Inglaterra
  • Competição: Uefa Nations League 2026/27
  • Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026
  • Local: Fortuna Arena, em Praga
  • Transmissão: Disney+ (Streaming) e ESPN (TV fechada)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.