Jogos de hoje (28/09): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nations League movimenta o futebol europeu nesta segunda-feira, enquanto Série B e amistoso da Seleção Sub-20 completam a programação

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A segunda-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League, Série B do Campeonato Brasileiro e amistoso internacional da Seleção Brasileira Sub-20.

No futebol europeu, os principais destaques ficam para Bélgica x França e Turquia x Itália, pela Nations League. Já no cenário nacional, América-MG x Juventude fecha a programação pela Série B. Mais cedo, o Brasil Sub-20 enfrenta a Dinamarca em amistoso.

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Jogos desta segunda-feira (28/09)

Amistoso Sub-20

13h - Brasil x Dinamarca - CBF TV (YouTube)

UEFA Nations League

13h - Geórgia x Ucrânia - Sportv 2

13h - Armênia x Montenegro - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Bélgica x França - ESPN e Disney+

15h45 - Turquia x Itália - Sportv

15h45 - Suécia x Polônia - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Irlanda do Norte x Hungria - Sportv 2

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - América-MG x Juventude - ESPN e Disney+

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (28) serão exibidas por diferentes canais de TV e plataformas de streaming. Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:

Sportv e Sportv 2 - canais de TV por assinatura com partidas selecionadas da UEFA Nations League.

- canais de TV por assinatura com partidas selecionadas da UEFA Nations League. ESPN e ESPN 4 - canais esportivos que transmitem confrontos da Nations League e da Série B.

- canais esportivos que transmitem confrontos da Nations League e da Série B. Disney+ - plataforma de streaming que reúne as transmissões esportivas dos canais ESPN.

- plataforma de streaming que reúne as transmissões esportivas dos canais ESPN. CBF TV - canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.