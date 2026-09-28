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Jogos de hoje (28/09): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Nations League movimenta o futebol europeu nesta segunda-feira, enquanto Série B e amistoso da Seleção Sub-20 completam a programação

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 7:28
Partida entre França e Turquia na Nations League
Partida entre França e Turquia na Nations League - Divulgação/equipedefrance

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A segunda-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League, Série B do Campeonato Brasileiro e amistoso internacional da Seleção Brasileira Sub-20.

No futebol europeu, os principais destaques ficam para Bélgica x França e Turquia x Itália, pela Nations League. Já no cenário nacional, América-MG x Juventude fecha a programação pela Série B. Mais cedo, o Brasil Sub-20 enfrenta a Dinamarca em amistoso.

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Jogos desta segunda-feira (28/09)

Amistoso Sub-20

  • 13h - Brasil x Dinamarca - CBF TV (YouTube)

UEFA Nations League

  • 13h - Geórgia x Ucrânia - Sportv 2
  • 13h - Armênia x Montenegro - ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 - Bélgica x França - ESPN e Disney+
  • 15h45 - Turquia x Itália - Sportv
  • 15h45 - Suécia x Polônia - ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 - Irlanda do Norte x Hungria - Sportv 2

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - América-MG x Juventude - ESPN e Disney+

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Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (28) serão exibidas por diferentes canais de TV e plataformas de streaming. Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:

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  • Sportv e Sportv 2 - canais de TV por assinatura com partidas selecionadas da UEFA Nations League.
  • ESPN e ESPN 4 - canais esportivos que transmitem confrontos da Nations League e da Série B.
  • Disney+ - plataforma de streaming que reúne as transmissões esportivas dos canais ESPN.
  • CBF TV - canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.