Jogos de hoje (28/09): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Nations League movimenta o futebol europeu nesta segunda-feira, enquanto Série B e amistoso da Seleção Sub-20 completam a programação
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A segunda-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League, Série B do Campeonato Brasileiro e amistoso internacional da Seleção Brasileira Sub-20.
No futebol europeu, os principais destaques ficam para Bélgica x França e Turquia x Itália, pela Nations League. Já no cenário nacional, América-MG x Juventude fecha a programação pela Série B. Mais cedo, o Brasil Sub-20 enfrenta a Dinamarca em amistoso.
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Jogos desta segunda-feira (28/09)
Amistoso Sub-20
- 13h - Brasil x Dinamarca - CBF TV (YouTube)
UEFA Nations League
- 13h - Geórgia x Ucrânia - Sportv 2
- 13h - Armênia x Montenegro - ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Bélgica x França - ESPN e Disney+
- 15h45 - Turquia x Itália - Sportv
- 15h45 - Suécia x Polônia - ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Irlanda do Norte x Hungria - Sportv 2
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - América-MG x Juventude - ESPN e Disney+
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta segunda-feira (28) serão exibidas por diferentes canais de TV e plataformas de streaming. Confira as opções para acompanhar os jogos ao vivo:
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- Sportv e Sportv 2 - canais de TV por assinatura com partidas selecionadas da UEFA Nations League.
- ESPN e ESPN 4 - canais esportivos que transmitem confrontos da Nations League e da Série B.
- Disney+ - plataforma de streaming que reúne as transmissões esportivas dos canais ESPN.
- CBF TV - canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol no YouTube.