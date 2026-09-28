Estados Unidos x Chile ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

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Seleções vivem processos de renovação e entram em campo durante a Data FIFA de setembro em busca de respostas para o novo ciclo; saiba mais

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Estados Unidos e Chile se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), em amistoso internacional durante a Data FIFA de setembro. A partida será disputada no Energizer Park, em St. Louis, no estado do Missouri.

O confronto faz parte do processo de reconstrução das duas seleções após o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Os norte-americanos trabalham sob o comando de Mauricio Pochettino, enquanto os chilenos são dirigidos interinamente por Nicolás Córdova.

Os Estados Unidos chegam após golearem o Peru por 4 a 1. Já o Chile foi derrotado pelo Canadá por 1 a 0 no compromisso anterior e busca iniciar uma nova etapa depois de terminar as Eliminatórias Sul-Americanas para 2026 na última colocação.

Como chegam as seleções

Os Estados Unidos venceram dois dos últimos cinco jogos e perderam os outros três. A equipe vem de uma goleada sobre o Peru, partida em que Justin Ellis, Julian Hall e Cavan Sullivan, de 16 anos, fizeram suas estreias pela seleção marcando gols.

Em 2026, os norte-americanos também apresentam uma sequência ofensiva consistente nos jogos recentes: marcaram 11 gols nas últimas cinco partidas e não passaram em branco em nenhuma delas. No Energizer Park, o retrospecto informado é de quatro vitórias em quatro partidas, com 15 gols marcados e três sofridos.

O Chile, por outro lado, venceu apenas uma das últimas quatro partidas. A seleção perdeu por 1 a 0 para o Canadá no jogo anterior, em Toronto, quando teve dois jogadores expulsos e terminou o confronto com apenas uma finalização no alvo e 35% de posse de bola.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, os chilenos terminaram na última colocação, com saldo de -18, 27 gols sofridos e nove marcados em 18 rodadas. A equipe também não venceu nenhuma das nove partidas disputadas como visitante.

Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Estados Unidos e Chile terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

A partida está marcada para as 21h (de Brasília), nesta terça-feira (29). No horário local de St. Louis, o jogo começa às 17h.

Possíveis escalações

Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)



Matt Freese; Sergiño Dest, George Campbell, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tyler Adams e Sebastian Berhalter; Malik Tillman, Giovanni Reyna e Cavan Sullivan; Damion Downs.

Pochettino optou por preservar nomes como Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Timothy Weah e Tim Ream. A estratégia abriu espaço para jogadores mais jovens da MLS e de ligas universitárias.

Chile (Técnico: Nicolás Córdova, interino)



Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic e Marcelo Morales (ou Iván Román); Rodrigo Echeverría e Vicente Pizarro; Ben Brereton Díaz, Marcelino Núñez e Darío Osorio; Gonzalo Tapia.

Gabriel Suazo e Lucas Cepeda são desfalques por suspensão após as expulsões contra o Canadá. Córdova também convocou seis jogadores inéditos para iniciar o processo de renovação do elenco.

Histórico do confronto

Estados Unidos e Chile se enfrentaram apenas três vezes no futebol masculino, segundo os registros apresentados. O primeiro duelo aconteceu na Copa do Mundo de 1950, no Recife, com vitória chilena por 5 a 2.

Copa do Mundo de 1950: Estados Unidos 2 x 5 Chile

Estados Unidos 2 x 5 Chile Amistoso — janeiro de 2015: Chile 3 x 2 Estados Unidos

Chile 3 x 2 Estados Unidos Amistoso — março de 2019: Estados Unidos 1 x 1 Chile

O Chile não perde para os Estados Unidos desde 2000. A seleção norte-americana, por sua vez, busca voltar a vencer o adversário em território nacional após um período sem triunfos nesse cenário.

Ficha técnica