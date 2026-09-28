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Espanha x Croácia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Líderes do Grupo A3 após vencerem na estreia, espanhóis e croatas fazem confronto direto pela ponta da chave nesta terça-feira; confira detalhes

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 10:45
Espanha e Croácia se enfrentam pela Nations League
Espanha e Croácia se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela fase de liga da Uefa Nations League 2026/27.

As duas seleções chegam ao confronto com três pontos e 100% de aproveitamento na competição. A Espanha aparece na liderança do Grupo A3, enquanto os croatas ocupam a segunda colocação.

O duelo também coloca frente a frente duas equipes que venceram na rodada de abertura e agora buscam assumir de forma isolada a ponta da chave.

Como chegam Espanha e Croácia

A Espanha estreou com vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. A seleção espanhola começou a Nations League somando três pontos fora de casa e chega para o primeiro compromisso como mandante na competição.

Na estreia, a equipe foi a campo com Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Ferran Torres.

A Croácia também iniciou sua campanha com vitória fora de casa. A seleção comandada por Slaven Bilic superou a Tchéquia por 2 a 1 e aparece logo atrás dos espanhóis na classificação.

Diante dos tchecos, os croatas começaram com Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modri?, Mateo Kovacic, Luka Sucic e Petar Sucic; Franjo Ivanovic e Igor Matanovic.

No último encontro entre as duas seleções, a Espanha levou a melhor e venceu a Croácia por 3 a 0.

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Onde assistir Espanha x Croácia ao vivo

A partida entre Espanha e Croácia terá transmissão ao vivo em:

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  • TV fechada: SporTV

A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília), nesta terça-feira (29).

Possíveis escalações

Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Ferran Torres.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Luka Vuskovic, Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modri?, Kovacic, Luka Sucic e Petar Sucic; Ivanovic e Matanovic.

Ficha técnica

  • Jogo: Espanha x Croácia
  • Competição: Uefa Nations League 2026/27
  • Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán
  • Transmissão: SporTV

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.