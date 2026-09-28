Espanha x Croácia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Líderes do Grupo A3 após vencerem na estreia, espanhóis e croatas fazem confronto direto pela ponta da chave nesta terça-feira; confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela fase de liga da Uefa Nations League 2026/27.
As duas seleções chegam ao confronto com três pontos e 100% de aproveitamento na competição. A Espanha aparece na liderança do Grupo A3, enquanto os croatas ocupam a segunda colocação.
O duelo também coloca frente a frente duas equipes que venceram na rodada de abertura e agora buscam assumir de forma isolada a ponta da chave.
Como chegam Espanha e Croácia
A Espanha estreou com vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. A seleção espanhola começou a Nations League somando três pontos fora de casa e chega para o primeiro compromisso como mandante na competição.
Na estreia, a equipe foi a campo com Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Ferran Torres.
A Croácia também iniciou sua campanha com vitória fora de casa. A seleção comandada por Slaven Bilic superou a Tchéquia por 2 a 1 e aparece logo atrás dos espanhóis na classificação.
Diante dos tchecos, os croatas começaram com Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modri?, Mateo Kovacic, Luka Sucic e Petar Sucic; Franjo Ivanovic e Igor Matanovic.
No último encontro entre as duas seleções, a Espanha levou a melhor e venceu a Croácia por 3 a 0.
Leia Também
-
Austrália x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações
-
Brasil x Dinamarca Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional
-
Turquia x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
-
Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
- Austrália x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações
- Brasil x Dinamarca Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo amistoso internacional
- Turquia x Itália ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
- Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Onde assistir Espanha x Croácia ao vivo
A partida entre Espanha e Croácia terá transmissão ao vivo em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- TV fechada: SporTV
A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília), nesta terça-feira (29).
Possíveis escalações
Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Ferran Torres.
Croácia: Livakovic; Stanisic, Luka Vuskovic, Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modri?, Kovacic, Luka Sucic e Petar Sucic; Ivanovic e Matanovic.
Ficha técnica
- Jogo: Espanha x Croácia
- Competição: Uefa Nations League 2026/27
- Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmissão: SporTV