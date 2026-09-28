Botafogo-SP x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B
Pantera tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Macaca busca reação na reta final da segunda divisão nacional; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena NicNet, também conhecida como Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão na parte inferior da classificação. O Pantera ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, enquanto a Macaca é a última colocada, com apenas 13 pontos.
O duelo também marca momentos diferentes na temporada. O Botafogo-SP tenta encerrar uma sequência de sete partidas sem vencer, enquanto a Ponte Preta chega após derrotar o CRB por 1 a 0 e interromper um jejum de 22 jogos sem triunfos na Série B.
Como chegam Botafogo-SP e Ponte Preta
O Botafogo-SP está no limite da zona de rebaixamento, mas chega à 30ª rodada com a garantia matemática de permanecer fora do Z-4 ao fim da rodada. Os resultados de Londrina e Avaí, derrotados por Vila Nova e Criciúma, respectivamente, ajudaram o time de Ribeirão Preto.
O empate por 1 a 1 com o Athletic Club na rodada anterior aumentou para sete jogos a sequência do Pantera sem vencer na Série B. São dois empates e cinco derrotas nesse período.
Em casa, a equipe vem de duas derrotas consecutivas por 3 a 1, contra Novorizontino e Goiás. Na reta final da competição, o clube terá uma sequência de cinco partidas na Arena NicNet, buscando aumentar a distância para a zona de rebaixamento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Ponte Preta ocupa a 20ª colocação e atravessa uma situação delicada dentro e fora de campo. O time campineiro venceu o CRB por 1 a 0 na última rodada, encerrando uma sequência de 22 partidas sem vitória.
Agora, a Macaca tenta conquistar duas vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada. Como visitante, entretanto, a equipe sofreu derrotas recentes para Londrina, por 6 a 0, e Sport, por 2 a 0.
Onde assistir ao vivo
Botafogo-SP x Ponte Preta terá transmissão ao vivo online através do Disney+, no streaming.
O confronto começa às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (29), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.
Possíveis escalações
Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
- Victor Souza; Patrick Brey, Wallace, Ericson e Vilar; Pedrinho, Yuri Felipe e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Zé Hugo.
Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)
- Vinicius Ferrari; Gabriel Caran, Diego Porfírio, S. Palacios e Diego Leão; Juan, Danilo Barcelos e Rodrigo Souza; Denis, David da Hora e Brandão.
Histórico do confronto
Botafogo-SP e Ponte Preta apresentam um retrospecto recente equilibrado, com diversos empates e vitórias alternadas nos encontros por competições estaduais e nacionais.
- 01/06/2026: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP
- 15/02/2025: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP
- 05/10/2024: Ponte Preta 1 x 0 Botafogo-SP
- 19/06/2024: Botafogo-SP 2 x 0 Ponte Preta
- 07/02/2024: Botafogo-SP 0 x 3 Ponte Preta
- 12/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 Ponte Preta
- 02/05/2023: Ponte Preta 2 x 0 Botafogo-SP
Ficha técnica
- Jogo: Botafogo-SP x Ponte Preta
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B — 30ª rodada
- Data: 29/09/2026 (terça-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena NicNet (Estádio Santa Cruz), Ribeirão Preto (SP)
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Transmissão: Disney+