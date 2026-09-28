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Botafogo-SP x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Pantera tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Macaca busca reação na reta final da segunda divisão nacional; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 28/09/2026 às 10:24
Imagem do confronto entre Athletic e Botafogo-SP
Imagem do confronto entre Athletic e Botafogo-SP - Luiz Fernando Cozeno/ Agência Botafogo

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Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena NicNet, também conhecida como Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão na parte inferior da classificação. O Pantera ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, enquanto a Macaca é a última colocada, com apenas 13 pontos.

O duelo também marca momentos diferentes na temporada. O Botafogo-SP tenta encerrar uma sequência de sete partidas sem vencer, enquanto a Ponte Preta chega após derrotar o CRB por 1 a 0 e interromper um jejum de 22 jogos sem triunfos na Série B.

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Como chegam Botafogo-SP e Ponte Preta

O Botafogo-SP está no limite da zona de rebaixamento, mas chega à 30ª rodada com a garantia matemática de permanecer fora do Z-4 ao fim da rodada. Os resultados de Londrina e Avaí, derrotados por Vila Nova e Criciúma, respectivamente, ajudaram o time de Ribeirão Preto.

O empate por 1 a 1 com o Athletic Club na rodada anterior aumentou para sete jogos a sequência do Pantera sem vencer na Série B. São dois empates e cinco derrotas nesse período.

Em casa, a equipe vem de duas derrotas consecutivas por 3 a 1, contra Novorizontino e Goiás. Na reta final da competição, o clube terá uma sequência de cinco partidas na Arena NicNet, buscando aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

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A Ponte Preta ocupa a 20ª colocação e atravessa uma situação delicada dentro e fora de campo. O time campineiro venceu o CRB por 1 a 0 na última rodada, encerrando uma sequência de 22 partidas sem vitória.

Agora, a Macaca tenta conquistar duas vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada. Como visitante, entretanto, a equipe sofreu derrotas recentes para Londrina, por 6 a 0, e Sport, por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-SP x Ponte Preta terá transmissão ao vivo online através do Disney+, no streaming.

O confronto começa às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (29), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

Possíveis escalações

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

  • Victor Souza; Patrick Brey, Wallace, Ericson e Vilar; Pedrinho, Yuri Felipe e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Zé Hugo.

Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)

  • Vinicius Ferrari; Gabriel Caran, Diego Porfírio, S. Palacios e Diego Leão; Juan, Danilo Barcelos e Rodrigo Souza; Denis, David da Hora e Brandão.

Histórico do confronto

Botafogo-SP e Ponte Preta apresentam um retrospecto recente equilibrado, com diversos empates e vitórias alternadas nos encontros por competições estaduais e nacionais.

  • 01/06/2026: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP
  • 15/02/2025: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP
  • 05/10/2024: Ponte Preta 1 x 0 Botafogo-SP
  • 19/06/2024: Botafogo-SP 2 x 0 Ponte Preta
  • 07/02/2024: Botafogo-SP 0 x 3 Ponte Preta
  • 12/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 Ponte Preta
  • 02/05/2023: Ponte Preta 2 x 0 Botafogo-SP

Ficha técnica

  • Jogo: Botafogo-SP x Ponte Preta
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B — 30ª rodada
  • Data: 29/09/2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena NicNet (Estádio Santa Cruz), Ribeirão Preto (SP)
  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Transmissão: Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.