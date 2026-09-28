Botafogo-SP x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pantera tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Macaca busca reação na reta final da segunda divisão nacional; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena NicNet, também conhecida como Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão na parte inferior da classificação. O Pantera ocupa a 16ª posição, com 32 pontos, enquanto a Macaca é a última colocada, com apenas 13 pontos.

O duelo também marca momentos diferentes na temporada. O Botafogo-SP tenta encerrar uma sequência de sete partidas sem vencer, enquanto a Ponte Preta chega após derrotar o CRB por 1 a 0 e interromper um jejum de 22 jogos sem triunfos na Série B.

Como chegam Botafogo-SP e Ponte Preta

O Botafogo-SP está no limite da zona de rebaixamento, mas chega à 30ª rodada com a garantia matemática de permanecer fora do Z-4 ao fim da rodada. Os resultados de Londrina e Avaí, derrotados por Vila Nova e Criciúma, respectivamente, ajudaram o time de Ribeirão Preto.

O empate por 1 a 1 com o Athletic Club na rodada anterior aumentou para sete jogos a sequência do Pantera sem vencer na Série B. São dois empates e cinco derrotas nesse período.

Em casa, a equipe vem de duas derrotas consecutivas por 3 a 1, contra Novorizontino e Goiás. Na reta final da competição, o clube terá uma sequência de cinco partidas na Arena NicNet, buscando aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

A Ponte Preta ocupa a 20ª colocação e atravessa uma situação delicada dentro e fora de campo. O time campineiro venceu o CRB por 1 a 0 na última rodada, encerrando uma sequência de 22 partidas sem vitória.

Agora, a Macaca tenta conquistar duas vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada. Como visitante, entretanto, a equipe sofreu derrotas recentes para Londrina, por 6 a 0, e Sport, por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-SP x Ponte Preta terá transmissão ao vivo online através do Disney+, no streaming.

O confronto começa às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (29), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

Possíveis escalações

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)



Victor Souza; Patrick Brey, Wallace, Ericson e Vilar; Pedrinho, Yuri Felipe e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Zé Hugo.

Ponte Preta (Técnico: Gilson Kleina)



Vinicius Ferrari; Gabriel Caran, Diego Porfírio, S. Palacios e Diego Leão; Juan, Danilo Barcelos e Rodrigo Souza; Denis, David da Hora e Brandão.

Histórico do confronto

Botafogo-SP e Ponte Preta apresentam um retrospecto recente equilibrado, com diversos empates e vitórias alternadas nos encontros por competições estaduais e nacionais.

01/06/2026: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP

Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP 15/02/2025: Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP

Ponte Preta 0 x 0 Botafogo-SP 05/10/2024: Ponte Preta 1 x 0 Botafogo-SP

Ponte Preta 1 x 0 Botafogo-SP 19/06/2024: Botafogo-SP 2 x 0 Ponte Preta

Botafogo-SP 2 x 0 Ponte Preta 07/02/2024: Botafogo-SP 0 x 3 Ponte Preta

Botafogo-SP 0 x 3 Ponte Preta 12/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 Ponte Preta

Botafogo-SP 0 x 0 Ponte Preta 02/05/2023: Ponte Preta 2 x 0 Botafogo-SP

Ficha técnica