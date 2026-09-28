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Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Seleções venceram na estreia e disputam a liderança do Grupo A1 da Liga das Nações nesta segunda-feira (28), em Bruxelas

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 7:51
Bélgica e França se enfrentam pela Nations League
Bélgica e França se enfrentam pela Nations League - Arte/Blog do Torcedor

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Bélgica e França se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

As duas seleções começaram a competição com vitória. A Bélgica superou a Itália por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, enquanto a França venceu a Turquia por 1 a 0. Italianos e turcos também se enfrentam nesta segunda-feira, no mesmo horário, em Bursa.

Momento das equipes

Bélgica

A Bélgica chega para a segunda rodada embalada pela vitória por 2 a 0 sobre a Itália, fora de casa. Agora, a seleção terá seu primeiro compromisso como mandante nesta edição da Nations League.

O confronto também será o primeiro de Mark van Bommel diante da torcida belga desde que assumiu o comando da seleção.

Para enfrentar a França, o treinador não poderá contar com Leandro Trossard. Sem o atacante, a tendência é que Godts seja utilizado pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Na defesa, Ngoy e Mechele devem formar a dupla de zaga.

França

A França também começou a Nations League com três pontos ao vencer a Turquia por 1 a 0. O resultado marcou a estreia oficial de Zinedine Zidane no comando da seleção francesa.

Para a segunda rodada, porém, Zidane terá uma baixa importante. Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a vitória sobre os turcos e foi cortado da delegação.

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Sem o atacante, a expectativa é que Désiré Doué assuma a vaga no trio ofensivo ao lado de Ousmane Dembélé e Michael Olise. Zidane, no entanto, deixou aberta a possibilidade de realizar outras mudanças na equipe.

Histórico de confrontos

Em todas as competições foram disputados 78 jogos entre as duas equipes, com 30 vitórias da Bélgica, 19 empates e 29 triunfos da França.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a França venceu todos.

  • Bélgica 1 x 2 França 
  • França 2 x 0 Bélgica
  • França 1 x 0 Bélgica
  • Bélgica 2 x 3 França
  • França 1 x 0 Bélgica

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Onde assistir Bélgica x França ao vivo

A partida entre Turquia e França será transmitida em:

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming: Disney+

O confronto começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Prováveis escalações

Bélgica (Técnico: Mark van Bommel)

Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Raskin e De Bruyne; Diego Moreira, Godts e De Ketelaere.

  • Desfalque: Leandro Trossard.

França (Técnico: Zinedine Zidane)

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué.

  • Desfalque: Kylian Mbappé (lesão no joelho esquerdo).

Arbitragem

  • Árbitro: Rade Obrenovi (Eslovênia)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.