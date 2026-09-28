Bélgica x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Seleções venceram na estreia e disputam a liderança do Grupo A1 da Liga das Nações nesta segunda-feira (28), em Bruxelas
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Bélgica e França se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela segunda rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
As duas seleções começaram a competição com vitória. A Bélgica superou a Itália por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, enquanto a França venceu a Turquia por 1 a 0. Italianos e turcos também se enfrentam nesta segunda-feira, no mesmo horário, em Bursa.
Momento das equipes
Bélgica
A Bélgica chega para a segunda rodada embalada pela vitória por 2 a 0 sobre a Itália, fora de casa. Agora, a seleção terá seu primeiro compromisso como mandante nesta edição da Nations League.
O confronto também será o primeiro de Mark van Bommel diante da torcida belga desde que assumiu o comando da seleção.
Para enfrentar a França, o treinador não poderá contar com Leandro Trossard. Sem o atacante, a tendência é que Godts seja utilizado pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Na defesa, Ngoy e Mechele devem formar a dupla de zaga.
França
A França também começou a Nations League com três pontos ao vencer a Turquia por 1 a 0. O resultado marcou a estreia oficial de Zinedine Zidane no comando da seleção francesa.
Para a segunda rodada, porém, Zidane terá uma baixa importante. Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a vitória sobre os turcos e foi cortado da delegação.
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Sem o atacante, a expectativa é que Désiré Doué assuma a vaga no trio ofensivo ao lado de Ousmane Dembélé e Michael Olise. Zidane, no entanto, deixou aberta a possibilidade de realizar outras mudanças na equipe.
Histórico de confrontos
Em todas as competições foram disputados 78 jogos entre as duas equipes, com 30 vitórias da Bélgica, 19 empates e 29 triunfos da França.
Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a França venceu todos.
- Bélgica 1 x 2 França
- França 2 x 0 Bélgica
- França 1 x 0 Bélgica
- Bélgica 2 x 3 França
- França 1 x 0 Bélgica
Onde assistir Bélgica x França ao vivo
A partida entre Turquia e França será transmitida em:
- TV fechada: Sportv
- Streaming: Disney+
O confronto começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.
Prováveis escalações
Bélgica (Técnico: Mark van Bommel)
Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Raskin e De Bruyne; Diego Moreira, Godts e De Ketelaere.
- Desfalque: Leandro Trossard.
França (Técnico: Zinedine Zidane)
Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué.
- Desfalque: Kylian Mbappé (lesão no joelho esquerdo).
Arbitragem
- Árbitro: Rade Obrenovi (Eslovênia)
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