Argentina x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe de Lionel Scaloni encara amistoso em Córdoba enquanto adversária busca formar uma base para as Eliminatórias de 2030; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Argentina e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A partida marca o início de uma nova etapa para a seleção argentina após a aposentadoria de Lionel Messi. O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar o compromisso para observar jovens jogadores e promover mudanças no elenco.

A Bolívia também utiliza a Data Fifa como preparação para o próximo ciclo internacional, com foco nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. A equipe chega ao confronto após perder para o Paraguai por 2 a 0.

Como chegam as seleções

A Argentina vive um período de transição depois da derrota na final da Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, a equipe comandada por Scaloni chega ao amistoso com uma sequência de resultados positivos: foram quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

O confronto será o primeiro da Albiceleste na era pós-Messi. Além da ausência do craque, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso foram poupados, abrindo espaço para novos nomes no grupo argentino.

A Bolívia atravessa um momento diferente. Nos últimos cinco compromissos, a seleção somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o revés por 2 a 0 diante do Paraguai, em amistoso realizado dois dias antes do duelo com os argentinos.

A equipe boliviana utiliza a sequência de amistosos para preparar uma base visando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2030.

Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Argentina e Bolívia terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.

A partida está marcada para 20h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Próximos amistosos da Argentina

O confronto com a Bolívia faz parte de uma sequência de amistosos da seleção argentina durante a Data Fifa. Depois do duelo em Córdoba, a equipe enfrentará Burkina Faso no dia 3 de outubro, no Monumental.

A programação termina com o duelo contra Benin, em 6 de outubro, também no Monumental de Núñez. A partida será marcada pela despedida de Lionel Messi da seleção argentina.

Os dois primeiros jogos da sequência terão inicialmente 50% da capacidade dos estádios em razão de uma punição aplicada pela Fifa. Para a despedida de Messi, o Monumental poderá receber sua capacidade total, estimada em cerca de 85 mil torcedores.

Ficha técnica