Argentina x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso
Equipe de Lionel Scaloni encara amistoso em Córdoba enquanto adversária busca formar uma base para as Eliminatórias de 2030; saiba mais
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Argentina e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.
A partida marca o início de uma nova etapa para a seleção argentina após a aposentadoria de Lionel Messi. O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar o compromisso para observar jovens jogadores e promover mudanças no elenco.
A Bolívia também utiliza a Data Fifa como preparação para o próximo ciclo internacional, com foco nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. A equipe chega ao confronto após perder para o Paraguai por 2 a 0.
Como chegam as seleções
A Argentina vive um período de transição depois da derrota na final da Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, a equipe comandada por Scaloni chega ao amistoso com uma sequência de resultados positivos: foram quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.
O confronto será o primeiro da Albiceleste na era pós-Messi. Além da ausência do craque, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso foram poupados, abrindo espaço para novos nomes no grupo argentino.
A Bolívia atravessa um momento diferente. Nos últimos cinco compromissos, a seleção somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o revés por 2 a 0 diante do Paraguai, em amistoso realizado dois dias antes do duelo com os argentinos.
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A equipe boliviana utiliza a sequência de amistosos para preparar uma base visando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2030.
Onde assistir ao vivo
O amistoso entre Argentina e Bolívia terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.
A partida está marcada para 20h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
Próximos amistosos da Argentina
O confronto com a Bolívia faz parte de uma sequência de amistosos da seleção argentina durante a Data Fifa. Depois do duelo em Córdoba, a equipe enfrentará Burkina Faso no dia 3 de outubro, no Monumental.
A programação termina com o duelo contra Benin, em 6 de outubro, também no Monumental de Núñez. A partida será marcada pela despedida de Lionel Messi da seleção argentina.
Os dois primeiros jogos da sequência terão inicialmente 50% da capacidade dos estádios em razão de uma punição aplicada pela Fifa. Para a despedida de Messi, o Monumental poderá receber sua capacidade total, estimada em cerca de 85 mil torcedores.
Ficha técnica
- Jogo: Argentina x Bolívia
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 30/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina
- Transmissão: SporTV e Globoplay