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Argentina x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Equipe de Lionel Scaloni encara amistoso em Córdoba enquanto adversária busca formar uma base para as Eliminatórias de 2030; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 28/09/2026 às 11:23
Imagem dos jogadores da seleção argentina
Imagem dos jogadores da seleção argentina - Reprodução/ Instagram: @afaseleccion

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Argentina e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A partida marca o início de uma nova etapa para a seleção argentina após a aposentadoria de Lionel Messi. O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar o compromisso para observar jovens jogadores e promover mudanças no elenco.

A Bolívia também utiliza a Data Fifa como preparação para o próximo ciclo internacional, com foco nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. A equipe chega ao confronto após perder para o Paraguai por 2 a 0.

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Como chegam as seleções

A Argentina vive um período de transição depois da derrota na final da Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, a equipe comandada por Scaloni chega ao amistoso com uma sequência de resultados positivos: foram quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

O confronto será o primeiro da Albiceleste na era pós-Messi. Além da ausência do craque, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso foram poupados, abrindo espaço para novos nomes no grupo argentino.

A Bolívia atravessa um momento diferente. Nos últimos cinco compromissos, a seleção somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o revés por 2 a 0 diante do Paraguai, em amistoso realizado dois dias antes do duelo com os argentinos.

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A equipe boliviana utiliza a sequência de amistosos para preparar uma base visando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2030.

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Onde assistir ao vivo

O amistoso entre Argentina e Bolívia terá transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.

A partida está marcada para 20h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Próximos amistosos da Argentina

O confronto com a Bolívia faz parte de uma sequência de amistosos da seleção argentina durante a Data Fifa. Depois do duelo em Córdoba, a equipe enfrentará Burkina Faso no dia 3 de outubro, no Monumental.

A programação termina com o duelo contra Benin, em 6 de outubro, também no Monumental de Núñez. A partida será marcada pela despedida de Lionel Messi da seleção argentina.

Os dois primeiros jogos da sequência terão inicialmente 50% da capacidade dos estádios em razão de uma punição aplicada pela Fifa. Para a despedida de Messi, o Monumental poderá receber sua capacidade total, estimada em cerca de 85 mil torcedores.

Ficha técnica

  • Jogo: Argentina x Bolívia
  • Competição: Amistoso internacional
  • Data: 30/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina
  • Transmissão: SporTV e Globoplay

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.