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América-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B

Coelho tenta reagir em meio à crise na zona de rebaixamento, enquanto o Juventude busca voltar ao G-2 da Série B

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 9:52
América-MG e Juventude se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro
América-MG e Juventude se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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América-MG e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações bem diferentes na competição. O América-MG ocupa a 19ª colocação, com 17 pontos, e precisa reagir para tentar escapar do rebaixamento. O Juventude, por outro lado, segue na disputa pelas primeiras posições e tenta interromper uma sequência de duas derrotas.

Na rodada anterior, o América-MG perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova, fora de casa. O Juventude também chega pressionado pelos últimos resultados e entra em campo com a possibilidade de recuperar espaço entre os primeiros colocados.

Como chegam as equipes

América-MG

O América-MG atravessa um momento delicado dentro e fora de campo. Além de ocupar a penúltima colocação da Série B, com apenas 17 pontos, o clube convive com atrasos salariais na reta final da temporada.

Na última rodada, o Coelho perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia. Com poucas rodadas restantes, a equipe mineira precisa de uma reação para continuar com chances de permanecer na Série B.

Para enfrentar o Juventude, o técnico Douglas Leite não deverá contar com Ricardo Silva e Guilherme Parede, ambos lesionados. Manoel está recuperado de um edema e volta a ficar à disposição, mas a tendência é que comece no banco.

Outra novidade é Gustavo Barreto. O volante cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior e deve retornar ao time titular.

Juventude

O Juventude chega a Belo Horizonte tentando encerrar uma sequência de duas derrotas e recuperar uma posição no G-2 da Série B.

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Apesar de seguir com a melhor defesa da competição, a equipe apresentou uma queda recente no desempenho defensivo. Foram seis gols sofridos nos últimos quatro jogos, metade do número de gols que havia levado durante todo o primeiro turno.

O técnico Maurício Barbieri não estará à beira do campo por suspensão. Com isso, o auxiliar Diego Favarin será responsável por comandar a equipe diante do América-MG.

Alisson Safira também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Alan Kardec. Preservados na rodada anterior, Raí Silva e Marcos Paulo devem retornar. Amarilla e MP voltam a ser relacionados, assim como Patryck Lanza, liberado pelo departamento médico.

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Onde assistir América-MG x Juventude ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

O confronto começa às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

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Prováveis escalações

América-MG (Técnico: Douglas Leite)

Bruno Brígido; Fábio, Luca Sosa, Rafa Barcelos e Tobias Ostchega; Gustavo Barreto, Otávio, Júlio César e Segovinha; Paulo Victor e William Bigode.

  • Desfalques: Gabriel Domingos, Cássio, Ricardo Silva, Emerson, Alê, Mastriani e Eduardo Person, lesionados.
  • Pendurados: Felipe Amaral, Eduardo Person, Gustavo, Manoel, Otávio, Paulo Victor, Willian Bigode e Jorge Jiménez.

Juventude (Técnico: Diego Favarin, auxiliar)

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias) e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro); Aderlan, Lucas Mineiro, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alan Kardec.

  • Desfalques: Maurício Barbieri (técnico) e Alisson Safira, suspensos; Allanzinho, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
  • Pendurados: Diogo Barbosa, Wadson, Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Rodrigo Sam, Luan Martins, Fábio Lima e Aderlan.

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
  • Assistente 1: Henrique Perinelli Oliveira (SP)
  • Assistente 2: Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques (MT)
  • Quarto árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.