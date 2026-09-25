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Paysandu x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Confronto pela quarta rodada do quadrangular decisivo reúne duas equipes que ainda disputam uma vaga na segunda divisão nacional em 2027

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 12:44
Imagem dos jogadores do Paysandu na Série C
Imagem dos jogadores do Paysandu na Série C - Jorge Luís Totti/ Paysandu

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Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (26), às 19h30, no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira, São Paulo.

O confronto é válido pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida abre o segundo turno da fase que define as equipes classificadas para a Série B de 2027.

Com três pontos, a Inter de Limeira ocupa a terceira colocação do Grupo C. O Paysandu é o quarto colocado, com apenas um ponto, e precisa vencer para continuar na disputa pelo acesso.

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Como chegam as equipes

A Inter de Limeira chega ao confronto com três empates consecutivos no quadrangular: 3 a 3 com a Ferroviária, 2 a 2 diante do Brusque e 2 a 2 contra o Paysandu. O clube paulista terá dois jogos seguidos em casa, contra Paysandu e Brusque, na tentativa de buscar uma das vagas para a Série B.

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O atacante Miguel Bianconi marcou de pênalti no último encontro entre as equipes e chegou a 17 gols em competições nacionais pela Inter de Limeira, superando Machado, que tinha 16. O resultado também manteve o retrospecto do confronto favorável ao clube paulista, que soma uma vitória e dois empates em três partidas.

Do outro lado, o Paysandu tem um ponto após três rodadas. O clube paraense perdeu para o Brusque por 2 a 1 e para a Ferroviária por 1 a 0 antes de empatar por 2 a 2 com a Inter de Limeira. A equipe possui a defesa mais vazada da Série C, com 32 gols sofridos, e tem 40% de aproveitamento como visitante na temporada.

O técnico Mazola Júnior fará seu segundo jogo no retorno ao Paysandu e a primeira partida fora de casa nesta passagem. Gabriel Mesquita retorna após se recuperar de lombalgia. Jean Drosny, Castro, Juninho e Facundo Bonifazi estão fora por problemas físicos.

Onde assistir ao vivo

Paysandu x Inter de Limeira terá transmissão ao vivo pela Sportynet e pelo YouTube da Sportynet.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série C, quadrangular decisivo
  • Rodada: 4ª rodada
  • Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira (SP)
  • Data: 26/09/2026 (sábado)
  • Horário: 19h30
  • Transmissão: Sportynet e YouTube da Sportynet

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.