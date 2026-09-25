Paysandu x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série C
Confronto pela quarta rodada do quadrangular decisivo reúne duas equipes que ainda disputam uma vaga na segunda divisão nacional em 2027
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Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (26), às 19h30, no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira, São Paulo.
O confronto é válido pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida abre o segundo turno da fase que define as equipes classificadas para a Série B de 2027.
Com três pontos, a Inter de Limeira ocupa a terceira colocação do Grupo C. O Paysandu é o quarto colocado, com apenas um ponto, e precisa vencer para continuar na disputa pelo acesso.
Como chegam as equipes
A Inter de Limeira chega ao confronto com três empates consecutivos no quadrangular: 3 a 3 com a Ferroviária, 2 a 2 diante do Brusque e 2 a 2 contra o Paysandu. O clube paulista terá dois jogos seguidos em casa, contra Paysandu e Brusque, na tentativa de buscar uma das vagas para a Série B.
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O atacante Miguel Bianconi marcou de pênalti no último encontro entre as equipes e chegou a 17 gols em competições nacionais pela Inter de Limeira, superando Machado, que tinha 16. O resultado também manteve o retrospecto do confronto favorável ao clube paulista, que soma uma vitória e dois empates em três partidas.
Do outro lado, o Paysandu tem um ponto após três rodadas. O clube paraense perdeu para o Brusque por 2 a 1 e para a Ferroviária por 1 a 0 antes de empatar por 2 a 2 com a Inter de Limeira. A equipe possui a defesa mais vazada da Série C, com 32 gols sofridos, e tem 40% de aproveitamento como visitante na temporada.
O técnico Mazola Júnior fará seu segundo jogo no retorno ao Paysandu e a primeira partida fora de casa nesta passagem. Gabriel Mesquita retorna após se recuperar de lombalgia. Jean Drosny, Castro, Juninho e Facundo Bonifazi estão fora por problemas físicos.
Onde assistir ao vivo
Paysandu x Inter de Limeira terá transmissão ao vivo pela Sportynet e pelo YouTube da Sportynet.
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série C, quadrangular decisivo
- Rodada: 4ª rodada
- Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira (SP)
- Data: 26/09/2026 (sábado)
- Horário: 19h30
- Transmissão: Sportynet e YouTube da Sportynet