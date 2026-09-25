Itália x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações

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Seleções se enfrentam nesta sexta-feira pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA; confira os detalhes do confronto

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Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana. O confronto abre a disputa do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27, pela League A.

A partida marca o início de uma nova campanha para as duas seleções na competição. A Itália tenta iniciar um processo de reconstrução sob o comando de Roberto Mancini, enquanto a Bélgica estreia uma nova comissão técnica liderada por Mark van Bommel.

O duelo também abre a disputa pela liderança da chave, que terá ainda Turquia e França. Os primeiros resultados podem estabelecer os rumos das equipes na briga pelas posições de classificação.

Itália inicia nova etapa sob o comando de Roberto Mancini

A seleção italiana chega para a Liga das Nações em um momento de reconstrução. A equipe ficou fora das últimas três edições da Copa do Mundo e volta a disputar uma competição sob o comando de Roberto Mancini, que retorna ao cargo após a saída de Gennaro Gattuso.

Campeão da Eurocopa de 2020, Mancini estabeleceu como objetivo chegar à decisão da Liga das Nações e disputar o título. A Itália ainda busca sua primeira conquista no torneio.

Na estreia, a Azzurra terá pela frente uma equipe belga que também passa por mudanças no comando técnico.

Bélgica estreia Mark van Bommel no comando

A Bélgica inicia um novo trabalho com Mark van Bommel. O treinador assumiu a vaga deixada por Rudi Garcia e terá à disposição nomes experientes que formam parte da base da seleção, entre eles Kevin De Bruyne e Youri Tielemans.

Os belgas entram em campo fora de casa com o objetivo de somar pontos logo na primeira rodada e iniciar a campanha na parte de cima da classificação do Grupo A1.

Onde assistir ao vivo

Itália x Bélgica terá transmissão ao vivo pelo Disney+, via streaming.

Possíveis escalações

Itália

Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito.

Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

Bélgica

Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts e Lukaku.

Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts e Lukaku. Técnico: Mark van Bommel.

Arbitragem

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Daniel Siebert (Alemanha) Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn (Alemanha)

Jan Seidel e Rafael Foltyn (Alemanha) VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Próximos jogos pelo Grupo A1

Depois da estreia em Roma, a Itália enfrenta a Turquia na segunda rodada, em 28 de setembro, no Estádio Bursa Ataturk, às 15h45 (de Brasília).

No mesmo dia e horário, a Bélgica recebe a França no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas.

Ficha técnica