Itália x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações
Seleções se enfrentam nesta sexta-feira pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA; confira os detalhes do confronto
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Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana. O confronto abre a disputa do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27, pela League A.
A partida marca o início de uma nova campanha para as duas seleções na competição. A Itália tenta iniciar um processo de reconstrução sob o comando de Roberto Mancini, enquanto a Bélgica estreia uma nova comissão técnica liderada por Mark van Bommel.
O duelo também abre a disputa pela liderança da chave, que terá ainda Turquia e França. Os primeiros resultados podem estabelecer os rumos das equipes na briga pelas posições de classificação.
Itália inicia nova etapa sob o comando de Roberto Mancini
A seleção italiana chega para a Liga das Nações em um momento de reconstrução. A equipe ficou fora das últimas três edições da Copa do Mundo e volta a disputar uma competição sob o comando de Roberto Mancini, que retorna ao cargo após a saída de Gennaro Gattuso.
Campeão da Eurocopa de 2020, Mancini estabeleceu como objetivo chegar à decisão da Liga das Nações e disputar o título. A Itália ainda busca sua primeira conquista no torneio.
Na estreia, a Azzurra terá pela frente uma equipe belga que também passa por mudanças no comando técnico.
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Bélgica estreia Mark van Bommel no comando
A Bélgica inicia um novo trabalho com Mark van Bommel. O treinador assumiu a vaga deixada por Rudi Garcia e terá à disposição nomes experientes que formam parte da base da seleção, entre eles Kevin De Bruyne e Youri Tielemans.
Os belgas entram em campo fora de casa com o objetivo de somar pontos logo na primeira rodada e iniciar a campanha na parte de cima da classificação do Grupo A1.
Onde assistir ao vivo
Itália x Bélgica terá transmissão ao vivo pelo Disney+, via streaming.
Possíveis escalações
Itália
- Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito.
- Técnico: Roberto Mancini.
Bélgica
- Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts e Lukaku.
- Técnico: Mark van Bommel.
Arbitragem
- Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)
- Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn (Alemanha)
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Próximos jogos pelo Grupo A1
Depois da estreia em Roma, a Itália enfrenta a Turquia na segunda rodada, em 28 de setembro, no Estádio Bursa Ataturk, às 15h45 (de Brasília).
No mesmo dia e horário, a Bélgica recebe a França no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas.
Ficha técnica
- Jogo: Itália x Bélgica
- Competição: Liga das Nações da UEFA — League A, Grupo A1
- Data: 25/09/2026 (sexta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma (Itália)
- Transmissão: Disney+