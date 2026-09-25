Fortaleza x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B
Leão do Pici divide a liderança em pontos e recebe o Athletic na Arena Castelão pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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Fortaleza e Athletic se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes na tabela. O Fortaleza ocupa a segunda colocação, com 51 pontos em 29 partidas, mesma pontuação do líder Vila Nova. O Athletic aparece no 13º lugar, com 41 pontos.
Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Londrina por 2 a 1, fora de casa. Já o Athletic ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Arena Sicredi.
No primeiro turno, o Athletic venceu o Fortaleza por 1 a 0, em São João del-Rei. Agora, o Leão do Pici busca devolver o resultado em casa para seguir na disputa pela liderança, enquanto a equipe mineira tenta voltar a vencer e subir na classificação.
Como chegam as equipes
Fortaleza
O Fortaleza chega para a 30ª rodada embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, fora de casa, na rodada anterior. O resultado manteve o time cearense na segunda colocação da Série B.
Com 51 pontos em 29 partidas, o Leão do Pici tem a mesma pontuação do líder Vila Nova e busca mais uma vitória para seguir na disputa pela primeira colocação.
O técnico Paulo Autuori terá três desfalques para a partida. Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo, e Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda, estão fora. Rodrigo Santos também não joga por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.
Athletic
O Athletic ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos conquistados em 29 partidas. A equipe mineira chega após empatar em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Arena Sicredi.
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No primeiro turno, o Athletic levou a melhor sobre o Fortaleza e venceu por 1 a 0, em São João del-Rei. Agora, o time busca repetir o resultado para somar pontos fora de casa e subir na tabela.
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Onde assistir Fortaleza x Athletic ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- TV aberta: XSports
- YouTube: SportyNet
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Prováveis escalações
Athletic (Técnico: Alex Souza)
Luan Polli; João Miguel, Jhonatan e Belezi; Diogo Batista, Felipe Negrucci, Kauan Rodrigues, Max e Marcelo Henrique; Dixon e Will.
- Pendurados: Jota, Jhonathan, Gian Cabezas e Redney.
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho; Chico da Costa.
- Desfalques: Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda; e Rodrigo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
- Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha, Pierre e Miritello.
Arbitragem
- Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
- Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)
- Quarto árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
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