Fortaleza x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B

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Leão do Pici divide a liderança em pontos e recebe o Athletic na Arena Castelão pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

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Fortaleza e Athletic se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes na tabela. O Fortaleza ocupa a segunda colocação, com 51 pontos em 29 partidas, mesma pontuação do líder Vila Nova. O Athletic aparece no 13º lugar, com 41 pontos.

Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Londrina por 2 a 1, fora de casa. Já o Athletic ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Arena Sicredi.

No primeiro turno, o Athletic venceu o Fortaleza por 1 a 0, em São João del-Rei. Agora, o Leão do Pici busca devolver o resultado em casa para seguir na disputa pela liderança, enquanto a equipe mineira tenta voltar a vencer e subir na classificação.

Como chegam as equipes

Fortaleza

O Fortaleza chega para a 30ª rodada embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, fora de casa, na rodada anterior. O resultado manteve o time cearense na segunda colocação da Série B.

Com 51 pontos em 29 partidas, o Leão do Pici tem a mesma pontuação do líder Vila Nova e busca mais uma vitória para seguir na disputa pela primeira colocação.

O técnico Paulo Autuori terá três desfalques para a partida. Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo, e Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda, estão fora. Rodrigo Santos também não joga por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

Athletic

O Athletic ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos conquistados em 29 partidas. A equipe mineira chega após empatar em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Arena Sicredi.

No primeiro turno, o Athletic levou a melhor sobre o Fortaleza e venceu por 1 a 0, em São João del-Rei. Agora, o time busca repetir o resultado para somar pontos fora de casa e subir na tabela.

Onde assistir Fortaleza x Athletic ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ TV aberta: XSports

XSports YouTube: SportyNet

Prováveis escalações

Athletic (Técnico: Alex Souza)

Luan Polli; João Miguel, Jhonatan e Belezi; Diogo Batista, Felipe Negrucci, Kauan Rodrigues, Max e Marcelo Henrique; Dixon e Will.

Pendurados: Jota, Jhonathan, Gian Cabezas e Redney.

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho; Chico da Costa.

Desfalques: Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda; e Rodrigo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda; e Rodrigo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha, Pierre e Miritello.

Arbitragem

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Pierry Dias dos Santos (RJ) Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) Quarto árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)

Paulo Vitor de Lima Pereira (CE) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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