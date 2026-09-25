Criciúma x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B
Criciúma busca se manter no G-6, enquanto o Avaí precisa pontuar para se aproximar da saída da zona de rebaixamento na Série B
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Criciúma e Avaí se enfrentam neste domingo (27), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Criciúma ocupa a sexta colocação, com 47 pontos em 29 partidas, e fecha a zona de classificação aos playoffs. O Avaí aparece no 17º lugar, com 30 pontos, dois abaixo do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
Criciúma
O Criciúma chega para a partida após perder por 2 a 0 para o Operário-PR, em casa, na rodada anterior. O resultado manteve o Tigre com 47 pontos e na sexta colocação da Série B.
A equipe catarinense busca a recuperação diante do Avaí para permanecer no G-6. No primeiro turno, o Criciúma levou a melhor no confronto direto e venceu por 2 a 1, na Ressacada.
O técnico Eduardo Baptista terá Luciano Castán, lesionado na coxa, e Marcelo Hermes, suspenso, como desfalques.
Avaí
O Avaí chega para o clássico catarinense após sofrer uma virada e perder por 2 a 1 para o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro. O resultado manteve o time na zona de rebaixamento.
Com 30 pontos, o Leão ocupa a 17ª colocação e está dois pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4. A equipe busca pontuar fora de casa para iniciar uma reação na reta final da Série B.
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Histórico de confrontos
No primeiro turno, o Criciúma venceu o Avaí por 2 a 1, na Ressacada. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no Heriberto Hülse pela 30ª rodada da competição.
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Onde assistir Criciúma x Avaí ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; Luciano Castan, Rodrigo e César Martins; Marcinho, Ronald, Gui Lobo e Felipe Mateus; Jhonata Robert, Waguininho e Nicolas
- Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Diego Gonçalves (suspenso).
- Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Nicolas e Tiaguinho
Avaí (Técnico: Allan Aal)
Bruno Ferreira; Gabriel Simples, Allyson, Jefferson Maciel e Reynaldo; Paulo Vitor, Zé Ricardo, Rildo e Daniel Penha; Leo Gamalho e Caio Suassuna.
- Desfalques: Wallison e Jean Lucas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
- Pendurados: Paulo Vitor, Luiz Henrique, Daniel Penha, Sorriso, Wesley Gasolina, Reynaldo, Gabriel Pereira, Bruno Ferreira e Felipe Vizeu.
Arbitragem
- Árbitra: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
- Assistente 2: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)
- Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)