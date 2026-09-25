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CRB x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B

Equipes separadas por dois pontos entram em campo de olho no G-6 e buscam diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs

Por Lucas Valle Publicado em 25/09/2026 às 12:29
CRB e Cuiabá se enfrentam pela Série B
CRB e Cuiabá se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

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CRB e Cuiabá se enfrentam neste domingo (27), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto próximas na tabela. O CRB ocupa a oitava colocação, com 45 pontos em 29 partidas, dois abaixo de Criciúma e Operário-PR, que integram o G-6. O Cuiabá aparece na décima posição, com 43 pontos, quatro atrás da zona de classificação aos playoffs.

Na rodada anterior, o CRB perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Cuiabá venceu o Náutico por 3 a 0, na Arena Pantanal.

No primeiro turno, o Cuiabá venceu o CRB por 2 a 0, na Arena Pantanal. Agora, o time alagoano tenta devolver o resultado diante da torcida e se aproximar do G-6, enquanto o Dourado busca encurtar a distância para os seis primeiros colocados.

Como chegam as equipes

CRB

O CRB chega para a partida após perder por 1 a 0 para a Ponte Preta, fora de casa, na rodada anterior. O resultado manteve o time alagoano na oitava colocação da Série B.

Com 45 pontos em 29 partidas, o Galo está dois pontos atrás de Criciúma e Operário-PR, que fecham o G-6. Uma vitória no Rei Pelé pode aproximar a equipe da zona de classificação aos playoffs.

O técnico Fábio Matias terá Patrick de Lucca e Kevin como desfalques. Os dois jogadores estão fora por conta de lesões musculares.

Cuiabá

O Cuiabá chega ao confronto após vencer o Náutico por 3 a 0, na Arena Pantanal. O resultado levou o Dourado aos 43 pontos e manteve a equipe na décima colocação.

O time mato-grossense está quatro pontos atrás da zona de classificação aos playoffs e busca uma nova vitória para diminuir a distância para o G-6.

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No primeiro turno, o Cuiabá venceu o CRB por 2 a 0, em casa. Agora, a equipe tenta repetir o resultado fora de casa para seguir se aproximando das primeiras posições.

O técnico Eduardo Barros não poderá contar com Marcelo Carné e Pepê, que estão no departamento médico.

 

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Onde assistir CRB x Cuiabá ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ e SportyNet
  • TV aberta: XSports

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Prováveis escalações

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Hereda, Fábio Alemão, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

  • Desfalques: Patrick de Lucca e Kevin, ambos com lesão muscular.
  • Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Hereda, Patrick de Lucca, Kevin e Vitor Caetano.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

João Carlos; João Basso, Luís Soares e Vitor Mendes; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Fábio Gomes e Jean Dias.

Desfalques: Marcelo Carné e Pepê, no departamento médico.
Pendurados: Pepê, Vitor Mendes, João Basso, Wesley, Railan e Weverson

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
  • Assistente 1: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
  • Assistente 2: Diogo Berndt (SC)
  • 4° árbitro: Felype Wanderley Tenorio Uruba (AL)
  • VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.