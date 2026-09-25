CRB x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B
Equipes separadas por dois pontos entram em campo de olho no G-6 e buscam diminuir a distância para a zona de classificação aos playoffs
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CRB e Cuiabá se enfrentam neste domingo (27), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto próximas na tabela. O CRB ocupa a oitava colocação, com 45 pontos em 29 partidas, dois abaixo de Criciúma e Operário-PR, que integram o G-6. O Cuiabá aparece na décima posição, com 43 pontos, quatro atrás da zona de classificação aos playoffs.
Na rodada anterior, o CRB perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Cuiabá venceu o Náutico por 3 a 0, na Arena Pantanal.
No primeiro turno, o Cuiabá venceu o CRB por 2 a 0, na Arena Pantanal. Agora, o time alagoano tenta devolver o resultado diante da torcida e se aproximar do G-6, enquanto o Dourado busca encurtar a distância para os seis primeiros colocados.
Como chegam as equipes
CRB
O CRB chega para a partida após perder por 1 a 0 para a Ponte Preta, fora de casa, na rodada anterior. O resultado manteve o time alagoano na oitava colocação da Série B.
Com 45 pontos em 29 partidas, o Galo está dois pontos atrás de Criciúma e Operário-PR, que fecham o G-6. Uma vitória no Rei Pelé pode aproximar a equipe da zona de classificação aos playoffs.
O técnico Fábio Matias terá Patrick de Lucca e Kevin como desfalques. Os dois jogadores estão fora por conta de lesões musculares.
Cuiabá
O Cuiabá chega ao confronto após vencer o Náutico por 3 a 0, na Arena Pantanal. O resultado levou o Dourado aos 43 pontos e manteve a equipe na décima colocação.
O time mato-grossense está quatro pontos atrás da zona de classificação aos playoffs e busca uma nova vitória para diminuir a distância para o G-6.
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No primeiro turno, o Cuiabá venceu o CRB por 2 a 0, em casa. Agora, a equipe tenta repetir o resultado fora de casa para seguir se aproximando das primeiras posições.
O técnico Eduardo Barros não poderá contar com Marcelo Carné e Pepê, que estão no departamento médico.
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Onde assistir CRB x Cuiabá ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ e SportyNet
- TV aberta: XSports
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Prováveis escalações
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Hereda, Fábio Alemão, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Desfalques: Patrick de Lucca e Kevin, ambos com lesão muscular.
- Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Hereda, Patrick de Lucca, Kevin e Vitor Caetano.
Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)
João Carlos; João Basso, Luís Soares e Vitor Mendes; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Fábio Gomes e Jean Dias.
Desfalques: Marcelo Carné e Pepê, no departamento médico.
Pendurados: Pepê, Vitor Mendes, João Basso, Wesley, Railan e Weverson
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- Assistente 1: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
- Assistente 2: Diogo Berndt (SC)
- 4° árbitro: Felype Wanderley Tenorio Uruba (AL)
- VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)
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