Botafogo-PB x Maringá ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Série C

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Equipes abrem o returno do quadrangular decisivo neste sábado, em João Pessoa, em confronto importante pela disputa do acesso à Série B

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Botafogo-PB e Maringá FC se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa. O duelo é válido pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida também representa a abertura do returno da segunda fase. O Maringá chega na vice-liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou nesta etapa da competição.

Enquanto o clube paranaense busca se aproximar da classificação para a Série B de 2027, os paraibanos precisam reagir para manter as chances de acesso.

Como chegam Botafogo-PB e Maringá?

O Maringá ocupa a segunda posição do grupo, com seis pontos conquistados em três partidas. De acordo com as projeções do Chance de Gol, o clube tem 80,8% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B de 2027.

O Botafogo-PB está na última colocação da chave, sem pontos e sem gols marcados no quadrangular. A equipe soma três derrotas consecutivas nesta fase e aparece com 3,8% de chances de acesso nas projeções apresentadas.

O encontro anterior entre os dois times terminou com vitória do Maringá por 2 a 0, no jogo válido pelo primeiro turno do quadrangular.

Para o clube paranaense, a projeção apresentada aponta a necessidade de conquistar mais quatro pontos nas três rodadas finais para encaminhar a classificação. Já o Botafogo-PB busca os primeiros pontos no returno para continuar na disputa.

Onde assistir Botafogo-PB x Maringá ao vivo?

Botafogo-PB x Maringá terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, em sinal aberto. Na internet, o jogo poderá ser acompanhado pelo Canal do Benja, no YouTube.

Na região de Maringá, a TV Bandeirantes está disponível no canal digital 6.1.

Possíveis escalações de Botafogo-PB x Maringá

Botafogo-PB

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Saimon e PK; Kayon, Jhonata Varela, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Dourado.

Técnico: Marcelo Fernandes.

Maringá FC

Guilherme Neto; Jonathan Alecxander, Ronald, Wendel da Cruz e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio e Paulinho; Ronald Camarão, Maranhão e Negueba; Caíque Calito.

Técnico: Ivan Campanari.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Lucio Beiersdorf Flor (RS) Assistente 2: Edilene Freire da Silva (RN)

Edilene Freire da Silva (RN) Quarto árbitro: José de Arimatéia Freires da Silva (PB)

José de Arimatéia Freires da Silva (PB) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica