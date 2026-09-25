Botafogo-PB x Maringá ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Série C
Equipes abrem o returno do quadrangular decisivo neste sábado, em João Pessoa, em confronto importante pela disputa do acesso à Série B
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Botafogo-PB e Maringá FC se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa. O duelo é válido pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
A partida também representa a abertura do returno da segunda fase. O Maringá chega na vice-liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou nesta etapa da competição.
Enquanto o clube paranaense busca se aproximar da classificação para a Série B de 2027, os paraibanos precisam reagir para manter as chances de acesso.
Como chegam Botafogo-PB e Maringá?
O Maringá ocupa a segunda posição do grupo, com seis pontos conquistados em três partidas. De acordo com as projeções do Chance de Gol, o clube tem 80,8% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B de 2027.
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O Botafogo-PB está na última colocação da chave, sem pontos e sem gols marcados no quadrangular. A equipe soma três derrotas consecutivas nesta fase e aparece com 3,8% de chances de acesso nas projeções apresentadas.
O encontro anterior entre os dois times terminou com vitória do Maringá por 2 a 0, no jogo válido pelo primeiro turno do quadrangular.
Para o clube paranaense, a projeção apresentada aponta a necessidade de conquistar mais quatro pontos nas três rodadas finais para encaminhar a classificação. Já o Botafogo-PB busca os primeiros pontos no returno para continuar na disputa.
Onde assistir Botafogo-PB x Maringá ao vivo?
Botafogo-PB x Maringá terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, em sinal aberto. Na internet, o jogo poderá ser acompanhado pelo Canal do Benja, no YouTube.
Na região de Maringá, a TV Bandeirantes está disponível no canal digital 6.1.
Possíveis escalações de Botafogo-PB x Maringá
Botafogo-PB
- Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Saimon e PK; Kayon, Jhonata Varela, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Dourado.
- Técnico: Marcelo Fernandes.
Maringá FC
- Guilherme Neto; Jonathan Alecxander, Ronald, Wendel da Cruz e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio e Paulinho; Ronald Camarão, Maranhão e Negueba; Caíque Calito.
- Técnico: Ivan Campanari.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
- Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)
- Assistente 2: Edilene Freire da Silva (RN)
- Quarto árbitro: José de Arimatéia Freires da Silva (PB)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
- Jogo: Botafogo-PB x Maringá FC
- Competição: Campeonato Brasileiro Série C – 4ª rodada do quadrangular decisivo
- Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Almeidão, João Pessoa-PB
- Transmissão: TV Bandeirantes e Canal do Benja (YouTube)