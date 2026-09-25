fechar
Onde assistir |

Botafogo-PB x Maringá ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Série C

Equipes abrem o returno do quadrangular decisivo neste sábado, em João Pessoa, em confronto importante pela disputa do acesso à Série B

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 12:35
Imagem do jogador Nenê, do Botafogo-PB, na Série C
Imagem do jogador Nenê, do Botafogo-PB, na Série C - @joaonetofotos/ Botafogo-PB

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Botafogo-PB e Maringá FC se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa. O duelo é válido pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida também representa a abertura do returno da segunda fase. O Maringá chega na vice-liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou nesta etapa da competição.

Enquanto o clube paranaense busca se aproximar da classificação para a Série B de 2027, os paraibanos precisam reagir para manter as chances de acesso.

Leia Também

Como chegam Botafogo-PB e Maringá?

O Maringá ocupa a segunda posição do grupo, com seis pontos conquistados em três partidas. De acordo com as projeções do Chance de Gol, o clube tem 80,8% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B de 2027.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Botafogo-PB está na última colocação da chave, sem pontos e sem gols marcados no quadrangular. A equipe soma três derrotas consecutivas nesta fase e aparece com 3,8% de chances de acesso nas projeções apresentadas.

O encontro anterior entre os dois times terminou com vitória do Maringá por 2 a 0, no jogo válido pelo primeiro turno do quadrangular.

Para o clube paranaense, a projeção apresentada aponta a necessidade de conquistar mais quatro pontos nas três rodadas finais para encaminhar a classificação. Já o Botafogo-PB busca os primeiros pontos no returno para continuar na disputa.

Onde assistir Botafogo-PB x Maringá ao vivo?

Botafogo-PB x Maringá terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, em sinal aberto. Na internet, o jogo poderá ser acompanhado pelo Canal do Benja, no YouTube.

Na região de Maringá, a TV Bandeirantes está disponível no canal digital 6.1.

Possíveis escalações de Botafogo-PB x Maringá

Botafogo-PB

  • Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Saimon e PK; Kayon, Jhonata Varela, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Dourado.
  • Técnico: Marcelo Fernandes.

Maringá FC

  • Guilherme Neto; Jonathan Alecxander, Ronald, Wendel da Cruz e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio e Paulinho; Ronald Camarão, Maranhão e Negueba; Caíque Calito.
  • Técnico: Ivan Campanari.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
  • Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)
  • Assistente 2: Edilene Freire da Silva (RN)
  • Quarto árbitro: José de Arimatéia Freires da Silva (PB)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

  • Jogo: Botafogo-PB x Maringá FC
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série C – 4ª rodada do quadrangular decisivo
  • Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Almeidão, João Pessoa-PB
  • Transmissão: TV Bandeirantes e Canal do Benja (YouTube)

Leia também

Itália x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações
ONDE ASSISTIR

Itália x Bélgica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga das Nações
Inglaterra x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

Inglaterra x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.