Vila Nova x Londrina ao vivo (25/09): onde assistir e horário pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Líder da competição recebe o Tubarão, que tenta reduzir a distância para deixar a zona de rebaixamento; confira os principais detalhes

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Vila Nova e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 20h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova ocupa a liderança, com 51 pontos em 29 jogos, mesma pontuação do Fortaleza. O Londrina aparece na 18ª colocação, com 28 pontos, quatro a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o time goiano venceu o América-MG por 1 a 0, em Goiânia. O Londrina, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, no estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Equipes buscam pontos importantes nesta rodada

O Vila Nova entra em campo defendendo a liderança da Série B. Com 51 pontos, a equipe busca mais um resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados e seguir na disputa pelo acesso direto.

O Londrina começa a rodada dentro da zona de rebaixamento e precisa pontuar para diminuir a diferença em relação ao Botafogo-SP. No primeiro turno, o Vila Nova venceu o confronto por 1 a 0, fora de casa.

Onde assistir ao vivo

Vila Nova x Londrina terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming.

Ficha da partida