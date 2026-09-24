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Vila Nova x Londrina ao vivo (25/09): onde assistir e horário pela Série B

Líder da competição recebe o Tubarão, que tenta reduzir a distância para deixar a zona de rebaixamento; confira os principais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 11:03
Imagem do jogo entre Vila Nova e Ponte Preta pela Série B 2026
Imagem do jogo entre Vila Nova e Ponte Preta pela Série B 2026 - Roberto Corrêa/ Vila Nova F.C.

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Vila Nova e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 20h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova ocupa a liderança, com 51 pontos em 29 jogos, mesma pontuação do Fortaleza. O Londrina aparece na 18ª colocação, com 28 pontos, quatro a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o time goiano venceu o América-MG por 1 a 0, em Goiânia. O Londrina, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, no estádio Vitorino Gonçalves Dias.

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Equipes buscam pontos importantes nesta rodada

O Vila Nova entra em campo defendendo a liderança da Série B. Com 51 pontos, a equipe busca mais um resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados e seguir na disputa pelo acesso direto.

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O Londrina começa a rodada dentro da zona de rebaixamento e precisa pontuar para diminuir a diferença em relação ao Botafogo-SP. No primeiro turno, o Vila Nova venceu o confronto por 1 a 0, fora de casa.

Onde assistir ao vivo

Vila Nova x Londrina terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming.

Ficha da partida

  • Jogo: Vila Nova x Londrina
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada
  • Data: 25/09/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 20h30
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.