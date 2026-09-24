Turquia x França ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

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Seleções se enfrentam nesta sexta (25), pela primeira rodada do Grupo A1 da competição; partida marca estreia de Zinedine Zidane no comando francês

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Turquia e França se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 15h45 (horário de Brasília), no Kocaeli Stadyumu, em Kocaeli, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

A partida marca o início de uma nova era para a seleção francesa, que terá Zinedine Zidane à frente da equipe pela primeira vez. Do outro lado, a Turquia busca iniciar sua campanha em casa diante de uma das principais seleções do continente.

Momento das equipes

Turquia

A Turquia volta a campo depois de uma participação abaixo das expectativas na Copa do Mundo de 2026. A equipe chegou ao Mundial cercada de expectativa, mas acabou eliminada ainda na fase de grupos.

Agora, o técnico Vincenzo Montella inicia mais uma campanha à frente da seleção turca. Para a estreia na Nations League, o treinador não conta com alguns nomes conhecidos. Entre eles estão: o meia Çalhanoglu, da Inter de Milão e Kenan Yildiz, da Juventus.

A principal esperança da equipe está em Arda Güler. O meia do Real Madrid é um dos principais nomes do elenco e aparece como peça importante no setor ofensivo turco.

A Turquia está no Grupo A1 ao lado de França, Itália e Bélgica. A equipe estreia em casa e, na sequência, encara a Itália, também como mandante

França

A França também começa um novo ciclo nesta sexta-feira. Depois de 14 anos sob o comando de Didier Deschamps, a seleção passa a ser treinada por Zinedine Zidane. O novo técnico assumiu o cargo após a Copa do Mundo de 2026 e terá como primeiro desafio justamente a partida contra a Turquia.

Zidane manteve boa parte da base francesa, com nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise entre as principais opções do setor ofensivo.

Porém, o capitão da França, Mbappé, é dúvida para a estreia. O atacante do Real Madrid perdeu um treinamento durante a preparação para a partida por conta de sintomas de gripe. Caso não venha a campo, Desiré Doué deve entrar em seu lugar.

A França inicia a competição no Grupo A1, que também conta com Turquia, Itália e Bélgica. Depois da estreia, os franceses enfrentam a Bélgica, fora de casa, na segunda rodada

Histórico de confrontos

Turquia e França já se enfrentaram seis vezes na história, com quatro vitórias francesas, um empate e um triunfo turco.

O último encontro aconteceu em outubro de 2019, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1.

A única vitória da Turquia aconteceu também em 2019. Em junho daquele ano, a seleção turca venceu a França por 2 a 0, em casa.

No retrospecto geral, a França também leva vantagem no saldo de gols. Nos seis confrontos, os franceses marcaram 13 vezes, enquanto os turcos balançaram as redes em quatro oportunidades.

Onde assistir Turquia x França ao vivo

A partida entre Turquia e França será transmitida em:

TV fechada: Sportv



O confronto acontece nesta sexta-feira (25), às 15h45 (horário de Brasília). A UEFA confirma o duelo como parte da primeira rodada do Grupo A1 da Nations League 2026/27.

Prováveis escalações

Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)

Çakir; Çelik, Kabak, Bardakci e Elmali; Ozcan, Yuksek e Arda Güler; Uzun, Akturkoglu e Yilmaz.

França (Técnico: Zinedine Zidane)

Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Truffert; Camavinga, Koné e Cherki; Olise, Mbappé (Doué) e Dembelé.