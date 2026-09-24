Operário-PR x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B
Em momentos distintos na tabela, equipes entram em campo de olho em objetivos diferentes nesta reta final da competição
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Operário-PR e Ceará se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. O Operário-PR ocupa a quinta colocação, com 47 pontos, e busca permanecer na zona de classificação para os playoffs. Já o Ceará aparece no 15º lugar, com 35 pontos, cinco acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
Operário-PR
O Operário-PR ocupa a quinta colocação da Série B, com 47 pontos conquistados em 29 partidas. O Fantasma está dentro da zona de classificação para os playoffs e tenta manter a posição na reta final da competição.
Na rodada anterior, a equipe paranaense venceu o Criciúma por 2 a 0, fora de casa. Agora, o time comandado por Luizinho Lopes volta a atuar diante da torcida e busca mais três pontos para continuar entre os primeiros colocados.
Para a partida, o Operário-PR não terá Pablo, lesionado. Cuenú também está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.
Ceará
O Ceará aparece na 15ª colocação, com 35 pontos em 29 jogos. O Vozão tem cinco pontos de vantagem para o Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e busca ampliar a margem de segurança na tabela.
Na última rodada, o time cearense venceu o Novorizontino por 2 a 1, na Arena Castelão. Fora de casa, a equipe comandada por Daniel Paulista tenta novamente pontuar para se afastar da parte de baixo da classificação.
O Ceará terá seis desfalques por lesão: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva. Richardson também não estará à disposição por suspensão.
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Onde assistir Operário-PR x Ceará ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: RedeTV!
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Youtube: GOAT (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Mikael Doka, William Klaus, Joseph e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz (Índio) e Boschilia; Ángel Torres, Caio Dantas (Mingotti) e Berto Pereira.
- Desfalques: Pablo (lesionado) e Cuenú (suspenso).
- Pendurados: Boschilia, Vinicius Diniz, Miranda, Aylon e Maguinho.
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Richard; Rafael Ramos, Júlio César, Luizão e Sávio; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Nico Ferreira, Enzo e Vina.
- Desfalques: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira, Gabriel Silva e Richardson.
- Pendurados: Júlio César, Vinicius Zanocelo, Richard, Vina, Lucas Mugni, Rafael Ramos, Sánchez e Lucca.
Arbitragem
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
- Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)
- Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)
- VAR: Douglas Marques das Flores (SP)
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