Operário-PR x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em momentos distintos na tabela, equipes entram em campo de olho em objetivos diferentes nesta reta final da competição

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Operário-PR e Ceará se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. O Operário-PR ocupa a quinta colocação, com 47 pontos, e busca permanecer na zona de classificação para os playoffs. Já o Ceará aparece no 15º lugar, com 35 pontos, cinco acima do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

Operário-PR

O Operário-PR ocupa a quinta colocação da Série B, com 47 pontos conquistados em 29 partidas. O Fantasma está dentro da zona de classificação para os playoffs e tenta manter a posição na reta final da competição.

Na rodada anterior, a equipe paranaense venceu o Criciúma por 2 a 0, fora de casa. Agora, o time comandado por Luizinho Lopes volta a atuar diante da torcida e busca mais três pontos para continuar entre os primeiros colocados.

Para a partida, o Operário-PR não terá Pablo, lesionado. Cuenú também está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

Ceará

O Ceará aparece na 15ª colocação, com 35 pontos em 29 jogos. O Vozão tem cinco pontos de vantagem para o Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e busca ampliar a margem de segurança na tabela.

Na última rodada, o time cearense venceu o Novorizontino por 2 a 1, na Arena Castelão. Fora de casa, a equipe comandada por Daniel Paulista tenta novamente pontuar para se afastar da parte de baixo da classificação.

O Ceará terá seis desfalques por lesão: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva. Richardson também não estará à disposição por suspensão.

Onde assistir Operário-PR x Ceará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Disney+ Youtube: GOAT (clique para assistir)

Prováveis escalações

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner; Mikael Doka, William Klaus, Joseph e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz (Índio) e Boschilia; Ángel Torres, Caio Dantas (Mingotti) e Berto Pereira.

Desfalques: Pablo (lesionado) e Cuenú (suspenso).

Pablo (lesionado) e Cuenú (suspenso). Pendurados: Boschilia, Vinicius Diniz, Miranda, Aylon e Maguinho.

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Rafael Ramos, Júlio César, Luizão e Sávio; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Nico Ferreira, Enzo e Vina.

Desfalques: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira, Gabriel Silva e Richardson.

Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira, Gabriel Silva e Richardson. Pendurados: Júlio César, Vinicius Zanocelo, Richard, Vina, Lucas Mugni, Rafael Ramos, Sánchez e Lucca.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)

Celso Luiz da Silva (MG) Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

Leonardo Henrique Pereira (MG) Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

Robson Babinski (PR) VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!