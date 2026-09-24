Novorizontino x São Bernardo ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B
Time de Novo Horizonte busca se aproximar do acesso direto, enquanto o Bernô tenta reduzir a distância para o G-6; confira os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Novorizontino e São Bernardo se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O confronto abre a programação da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Novorizontino ocupa a terceira colocação, com 50 pontos em 29 partidas, um a menos que Vila Nova e Fortaleza, que estão na zona de acesso direto. O São Bernardo aparece em 12º lugar, com 41 pontos, seis atrás do Criciúma, sexto colocado e último integrante da faixa de classificação aos playoffs.
Na rodada anterior, o time de Novo Horizonte perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na Arena Castelão. O Bernô, por sua vez, venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio.
Equipes entram em campo com objetivos diferentes na classificação
O Novorizontino começa a rodada na terceira posição e busca uma reação após a derrota para o Ceará. Com 50 pontos, a equipe tenta diminuir a diferença para os dois primeiros colocados e avançar na disputa pelo acesso direto.
O São Bernardo chega embalado pela vitória sobre o Atlético-GO e procura se aproximar do G-6. O time paulista tem 41 pontos e está seis atrás do Criciúma, que ocupa a última posição dentro da zona de classificação aos playoffs.
No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1. Agora, o duelo em Novo Horizonte pode mexer diretamente com a disputa pelas primeiras posições e pela faixa de acesso aos playoffs.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir ao vivo
Novorizontino x São Bernardo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming.
Ficha da partida
- Jogo: Novorizontino x São Bernardo
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada
- Data: 25/09/2026 (sexta-feira)
- Horário: 19h30
- Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
- Transmissão: ESPN e Disney+