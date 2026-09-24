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Novorizontino x São Bernardo ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B

Time de Novo Horizonte busca se aproximar do acesso direto, enquanto o Bernô tenta reduzir a distância para o G-6; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 13:47
Imagem de jogador do Novorizontino na Série B
Imagem de jogador do Novorizontino na Série B - @juan_rodrigs04/ Novorizontino

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Novorizontino e São Bernardo se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O confronto abre a programação da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Novorizontino ocupa a terceira colocação, com 50 pontos em 29 partidas, um a menos que Vila Nova e Fortaleza, que estão na zona de acesso direto. O São Bernardo aparece em 12º lugar, com 41 pontos, seis atrás do Criciúma, sexto colocado e último integrante da faixa de classificação aos playoffs.

Na rodada anterior, o time de Novo Horizonte perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na Arena Castelão. O Bernô, por sua vez, venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio.

Equipes entram em campo com objetivos diferentes na classificação

O Novorizontino começa a rodada na terceira posição e busca uma reação após a derrota para o Ceará. Com 50 pontos, a equipe tenta diminuir a diferença para os dois primeiros colocados e avançar na disputa pelo acesso direto.

O São Bernardo chega embalado pela vitória sobre o Atlético-GO e procura se aproximar do G-6. O time paulista tem 41 pontos e está seis atrás do Criciúma, que ocupa a última posição dentro da zona de classificação aos playoffs.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1. Agora, o duelo em Novo Horizonte pode mexer diretamente com a disputa pelas primeiras posições e pela faixa de acesso aos playoffs.

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Onde assistir ao vivo

Novorizontino x São Bernardo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming.

Ficha da partida

  • Jogo: Novorizontino x São Bernardo
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada
  • Data: 25/09/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.