Noruega x Dinamarca ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

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Seleções se enfrentam pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A em busca de um bom início na competição

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Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), em Oslo, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.a cont

As seleções vivem momentos diferentes após a Copa do Mundo de 2026. A Noruega chegou às quartas de final do Mundial, enquanto a Dinamarca ficou fora da competição e agora inicia um novo ciclo na Nations League.





Momento das equipes

Noruega

A Noruega chega à Nations League embalada pela campanha realizada na Copa do Mundo de 2026, quando alcançou as quartas de final.

No Mundial, a seleção norueguesa também eliminou o Brasil na fase anterior, avançando entre as principais surpresas da competição.

Agora, a equipe comandada por Stale Solbakken espera manter o bom momento e conta novamente com os gols de Erling Haaland, um dos principais nomes do elenco.

A tendência é que o treinador mantenha uma base semelhante à utilizada durante a Copa do Mundo, inclusive com o meio-campo que participou da vitória sobre a Seleção Brasileira.

Dinamarca



A Dinamarca chega para a estreia após ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção não conseguiu superar o processo de classificação para o Mundial e agora inicia um novo ciclo sob o comando de Brian Riemer.

Fora da Copa, os dinamarqueses buscam começar a Nations League com um bom resultado diante da Noruega, mesmo atuando fora de casa.

Entre os principais nomes da equipe estão o meio-campista Hojbjerg e o atacante Hojlund, que aparecem como referências ofensivas e técnicas da seleção.

Onde assistir Noruega x Dinamarca ao vivo

A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida em:

Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Noruega (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard e Wolfe; Odegaard, Berge e Berg; Larsen, Haaland e Nusa.

Dinamarca (Técnico: Brian Riemer)

Hermansen; Bah, Andersen, Christensen e Mæhle; Højbjerg, Hjulmand e Froholdt; Isaksen, Højlund e Dolberg.