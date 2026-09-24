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Jogos da Série B ao vivo em 25/09: onde assistir e horários de sexta-feira

Dois jogos abrem a 30ª rodada, com Vila Nova e Novorizontino envolvidos na disputa pelas vagas de acesso direto; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 12:25
Arilson, novo volante do Santa Cruz, em ação pelo Vila Nova
Arilson, novo volante do Santa Cruz, em ação pelo Vila Nova - Roberto Corrêa/VNFC

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A 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira (25) com dois jogos. A programação tem início às 19h30, com Novorizontino e São Bernardo se enfrentando no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Mais tarde, às 20h30, Vila Nova e Londrina entram em campo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O Vila Nova lidera a competição com 51 pontos, mesma pontuação do Fortaleza. O Novorizontino aparece em terceiro, com 50 pontos. Na parte de baixo da tabela, o São Bernardo ocupa a 12ª posição, enquanto o Londrina começa a rodada na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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Os dois jogos desta sexta-feira envolvem equipes em situações distintas na tabela. Vila Nova e Novorizontino entram em campo na parte de cima da classificação e seguem na disputa pelas vagas de acesso direto.

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Do outro lado, o Londrina tenta somar pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o São Bernardo busca avançar na classificação.

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Onde assistir aos jogos da Série B ao vivo

As duas partidas desta sexta-feira terão transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming.

  • 19h30 — Novorizontino x São Bernardo: ESPN e Disney+
  • 20h30 — Vila Nova x Londrina: ESPN e Disney+

Confira os horários e locais das partidas desta sexta

  • Novorizontino x São Bernardo
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada
  • Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
  • Horário: 19h30
  • Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+
  • Vila Nova x Londrina
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada
  • Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
  • Horário: 20h30
  • Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.