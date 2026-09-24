Jogos da Série B ao vivo em 25/09: onde assistir e horários de sexta-feira

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Dois jogos abrem a 30ª rodada, com Vila Nova e Novorizontino envolvidos na disputa pelas vagas de acesso direto; confira os detalhes

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A 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira (25) com dois jogos. A programação tem início às 19h30, com Novorizontino e São Bernardo se enfrentando no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Mais tarde, às 20h30, Vila Nova e Londrina entram em campo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O Vila Nova lidera a competição com 51 pontos, mesma pontuação do Fortaleza. O Novorizontino aparece em terceiro, com 50 pontos. Na parte de baixo da tabela, o São Bernardo ocupa a 12ª posição, enquanto o Londrina começa a rodada na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Disputa ganha novos capítulos na rodada

Os dois jogos desta sexta-feira envolvem equipes em situações distintas na tabela. Vila Nova e Novorizontino entram em campo na parte de cima da classificação e seguem na disputa pelas vagas de acesso direto.

Do outro lado, o Londrina tenta somar pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o São Bernardo busca avançar na classificação.

Onde assistir aos jogos da Série B ao vivo

As duas partidas desta sexta-feira terão transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming.

19h30 — Novorizontino x São Bernardo: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+ 20h30 — Vila Nova x Londrina: ESPN e Disney+

Confira os horários e locais das partidas desta sexta

Novorizontino x São Bernardo

Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 30ª rodada

Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Horário: 19h30

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Transmissão: ESPN e Disney+