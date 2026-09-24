Inglaterra x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Espanha estreia como atual campeã mundial, enquanto a Inglaterra busca começar a Liga das Nações com vitória diante de sua torcida, em Wembley
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Inglaterra e Espanha se enfrentam neste sábado (26), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela primeira rodada do Grupo A3 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O duelo marca o retorno das duas seleções após a Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra terminou o Mundial na terceira colocação, enquanto a Espanha conquistou o título ao vencer a Argentina na decisão.
Momento das equipes
Inglaterra
A Inglaterra volta a campo pela primeira vez desde a disputa da Copa do Mundo de 2026. A seleção chegou até a semifinal, quando foi derrotada pela Argentina, e terminou o torneio na terceira colocação após golear a França por 6 a 4, com três gols de Bukayo Saka.
O duelo com a Espanha também será o primeiro compromisso oficial da equipe desde o Mundial. Sob o comando de Thomas Tuchel, os ingleses iniciam a disputa da Liga das Nações diante da atual campeã mundial.
Para a estreia, a Inglaterra sofreu algumas baixas. Cole Palmer, Declan Rice, Rashford, Livramento e Mainoo foram cortados por lesão. James Garner e Morgan Gibbs-White foram chamados para completar o grupo.
Entre as principais dúvidas na escalação estão as substituições de Rice e Mainoo no meio-campo e de Palmer no setor ofensivo.
Espanha
A Espanha chega a Wembley como campeã mundial. A seleção conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em Nova Jersey. Ferran Torres marcou o gol da decisão aos 106 minutos.
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Antes da final, a equipe comandada por Luis de la Fuente eliminou Bélgica e França nas fases de mata-mata. O título mundial foi o segundo da história da Espanha.
Para a disputa da Liga das Nações, De la Fuente manteve a base da equipe campeã e convocou 26 jogadores. Entre as novidades estão os retornos de Dean Huijsen e Fermín López, além da convocação do goleiro Josep Martínez.
A Espanha não tem desfalques confirmados para a partida e inicia a competição buscando manter o bom momento após a conquista do Mundial.
Histórico de confrontos
Inglaterra e Espanha já se enfrentaram em diferentes competições ao longo da história. Nos cinco encontros mais recentes, a Espanha venceu quatro vezes, enquanto as equipes empataram em uma oportunidade.
O confronto mais recente aconteceu na final da Eurocopa de 2024. Em Berlim, a Espanha venceu por 2 a 1, com gol decisivo de Mikel Oyarzabal, e conquistou o quarto título europeu de sua história.
Antes disso, as seleções se encontraram duas vezes pela Liga das Nações de 2018. A Espanha venceu por 2 a 1 em Wembley e a Inglaterra levou a melhor por 3 a 2 em Sevilha.
Onde assistir Inglaterra x Espanha ao vivo
A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
Prováveis escalações
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, James Garner e Bellingham; Saka, Morgan Rogers e Harry Kane.
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Rodri, Pedri e Fermín López; Nico Williams, Lamine Yamal e Oyarzabal.