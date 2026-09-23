Por que não tem jogo na Globo hoje? Veja quando a emissora volta a transmitir futebol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Globo não exibe partidas nesta quarta-feira (23) por conta da pausa dos campeonatos para a Data Fifa; próximo jogo será da Seleção Brasileira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quem ligar a TV Globo nesta quarta-feira (23) em busca de uma partida de futebol não encontrará jogos ao vivo na programação da emissora. A ausência acontece por conta da Data Fifa, período reservado no calendário internacional para compromissos entre seleções.

Com os principais campeonatos nacionais e internacionais de clubes paralisados durante a janela, a Globo não terá uma partida de futebol em sua programação desta quarta-feira (23).





Por que não tem jogo na Globo hoje?

A quarta-feira (23) acontece durante uma pausa no calendário do futebol de clubes. A Data Fifa interrompe temporariamente as competições para que as seleções nacionais possam realizar partidas oficiais e amistosos.

Qual será o próximo jogo de futebol na Globo?

O próximo jogo transmitido pela Globo será Austrália x Brasil, na sexta-feira (25), às 7h (horário de Brasília).

A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. O confronto marca o primeiro dos três compromissos da Seleção Brasileira durante a excursão pela Ásia e Oceania nesta Data Fifa.

Brasil tem novidades para os amistosos

A convocação para os compromissos desta Data Fifa conta com algumas novidades. Entre os jogadores chamados estão jovens como Jair, Rayan, Vitor Reis, Gabriel Bontempo, Pedro Mourisco e Bidon.

O zagueiro Jair, inclusive, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Mauro Júnior também aparece entre as novidades, enquanto Estêvão retorna ao grupo depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão.

Ao mesmo tempo, nomes que já fazem parte da base da Seleção continuam entre os convocados, como Vinicius Júnior, Endrick, Marquinhos, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli.

O lateral-direito Wesley e o atacante João Pedro foram cortados da lista por conta de lesões. Em seus lugares, Ancelotti chamou o lateral Vanderson e o meio-campista Martinelli.

Onde assistir Austrália x Brasil?

O amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta. A partida também será exibida pelo SporTV, na TV fechada, e pela ge TV.

Ficha técnica

Jogo: Austrália x Brasil

Austrália x Brasil Competição: Amistoso internacional

Amistoso internacional Data: 25 de setembro de 2026, sexta-feira

25 de setembro de 2026, sexta-feira Horário: 7h (de Brasília)

7h (de Brasília) Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália

Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália Transmissão: TV Globo, SporTV e ge TV

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!