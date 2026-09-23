Por que não tem jogo na Globo hoje? Veja quando a emissora volta a transmitir futebol
Globo não exibe partidas nesta quarta-feira (23) por conta da pausa dos campeonatos para a Data Fifa; próximo jogo será da Seleção Brasileira
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Quem ligar a TV Globo nesta quarta-feira (23) em busca de uma partida de futebol não encontrará jogos ao vivo na programação da emissora. A ausência acontece por conta da Data Fifa, período reservado no calendário internacional para compromissos entre seleções.
Com os principais campeonatos nacionais e internacionais de clubes paralisados durante a janela, a Globo não terá uma partida de futebol em sua programação desta quarta-feira (23).
Por que não tem jogo na Globo hoje?
A quarta-feira (23) acontece durante uma pausa no calendário do futebol de clubes. A Data Fifa interrompe temporariamente as competições para que as seleções nacionais possam realizar partidas oficiais e amistosos.
Qual será o próximo jogo de futebol na Globo?
O próximo jogo transmitido pela Globo será Austrália x Brasil, na sexta-feira (25), às 7h (horário de Brasília).
A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. O confronto marca o primeiro dos três compromissos da Seleção Brasileira durante a excursão pela Ásia e Oceania nesta Data Fifa.
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Brasil tem novidades para os amistosos
A convocação para os compromissos desta Data Fifa conta com algumas novidades. Entre os jogadores chamados estão jovens como Jair, Rayan, Vitor Reis, Gabriel Bontempo, Pedro Mourisco e Bidon.
O zagueiro Jair, inclusive, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Mauro Júnior também aparece entre as novidades, enquanto Estêvão retorna ao grupo depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma lesão.
Ao mesmo tempo, nomes que já fazem parte da base da Seleção continuam entre os convocados, como Vinicius Júnior, Endrick, Marquinhos, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli.
O lateral-direito Wesley e o atacante João Pedro foram cortados da lista por conta de lesões. Em seus lugares, Ancelotti chamou o lateral Vanderson e o meio-campista Martinelli.
Onde assistir Austrália x Brasil?
O amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta. A partida também será exibida pelo SporTV, na TV fechada, e pela ge TV.
Ficha técnica
- Jogo: Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 25 de setembro de 2026, sexta-feira
- Horário: 7h (de Brasília)
- Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
- Transmissão: TV Globo, SporTV e ge TV
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