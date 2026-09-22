Portugal x País de Gales ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estreia de Jorge Jesus no comando de Portugal marca duelo pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Portugal e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

O duelo marca a estreia de Jorge Jesus no banco da Seleção Portuguesa, que inicia a defesa do título conquistado em 2025. Do outro lado, o País de Gales, comandado por Craig Bellamy, busca se recuperar após ficar fora da Copa do Mundo de 2026.





Momento das equipes

Portugal

O último compromisso de Portugal foi pela Copa do Mundo de 2026, onde a seleção foi eliminada pela Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final. O gol espanhol foi marcado por Mikel Merino aos 90+1 minutos.

A eliminação também marcou o fim do trabalho de Roberto Martínez, que deixou o comando da Seleção. Agora, Portugal inicia uma nova era com Jorge Jesus, que fará sua estreia no banco nesta quinta-feira.

Nos últimos cinco jogos oficiais, Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, empatou com a RD Congo por 1 a 1 e com a Colômbia por 0 a 0 na fase de grupos, venceu a Croácia por 2 a 1 nos 16 avos de final e perdeu para a Espanha nas oitavas.

Jorge Jesus divulgou sua primeira convocação, com 25 jogadores. Entre os principais nomes estão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão e Rúben Dias.

País de Gales



O País de Gales chega para a estreia na Nations League depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção perdeu para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, na semifinal do playoff europeu.

Desde então, os galeses empataram com a Irlanda do Norte por 1 a 1, ficaram novamente no 1 a 1 diante de Gana e perderam por 2 a 1 para a Romênia, no último compromisso antes da pausa de verão, em junho.

A convocação de Craig Bellamy tem 28 jogadores e conta com os retornos de Harry Wilson e Jordan James, além da primeira chamada do jovem Cian Ashford

Histórico de confrontos

Portugal e País de Gales já se enfrentaram quatro vezes em jogos oficiais, com três vitórias portuguesas e um triunfo galês.

Em Portugal, o retrospecto é de duas partidas e duas vitórias da Seleção Portuguesa.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na semifinal da Eurocopa de 2016, em Lyon. Portugal venceu por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Nani, e avançou para a decisão, conquistando posteriormente o título europeu inédito.

Onde assistir Portugal x País de Gales ao vivo

A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida em:

TV fechada: Sportv

Sportv Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Portugal (Técnico: Jorge Jesus)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)

Karl Darlow; Connor Roberts, Chris Mepham, Ben Cabango e Neco Williams; Ethan Ampadu, Josh Sheehan e Jordan James; Harry Wilson, Brennan Johnson e Kieffer Moore.