Portugal x País de Gales ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Estreia de Jorge Jesus no comando de Portugal marca duelo pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A
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Portugal e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O duelo marca a estreia de Jorge Jesus no banco da Seleção Portuguesa, que inicia a defesa do título conquistado em 2025. Do outro lado, o País de Gales, comandado por Craig Bellamy, busca se recuperar após ficar fora da Copa do Mundo de 2026.
Momento das equipes
Portugal
O último compromisso de Portugal foi pela Copa do Mundo de 2026, onde a seleção foi eliminada pela Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final. O gol espanhol foi marcado por Mikel Merino aos 90+1 minutos.
A eliminação também marcou o fim do trabalho de Roberto Martínez, que deixou o comando da Seleção. Agora, Portugal inicia uma nova era com Jorge Jesus, que fará sua estreia no banco nesta quinta-feira.
Nos últimos cinco jogos oficiais, Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, empatou com a RD Congo por 1 a 1 e com a Colômbia por 0 a 0 na fase de grupos, venceu a Croácia por 2 a 1 nos 16 avos de final e perdeu para a Espanha nas oitavas.
Jorge Jesus divulgou sua primeira convocação, com 25 jogadores. Entre os principais nomes estão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão e Rúben Dias.
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País de Gales
O País de Gales chega para a estreia na Nations League depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção perdeu para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, na semifinal do playoff europeu.
Desde então, os galeses empataram com a Irlanda do Norte por 1 a 1, ficaram novamente no 1 a 1 diante de Gana e perderam por 2 a 1 para a Romênia, no último compromisso antes da pausa de verão, em junho.
A convocação de Craig Bellamy tem 28 jogadores e conta com os retornos de Harry Wilson e Jordan James, além da primeira chamada do jovem Cian Ashford
Histórico de confrontos
Portugal e País de Gales já se enfrentaram quatro vezes em jogos oficiais, com três vitórias portuguesas e um triunfo galês.
Em Portugal, o retrospecto é de duas partidas e duas vitórias da Seleção Portuguesa.
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na semifinal da Eurocopa de 2016, em Lyon. Portugal venceu por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Nani, e avançou para a decisão, conquistando posteriormente o título europeu inédito.
Onde assistir Portugal x País de Gales ao vivo
A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida em:
- TV fechada: Sportv
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.
País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Karl Darlow; Connor Roberts, Chris Mepham, Ben Cabango e Neco Williams; Ethan Ampadu, Josh Sheehan e Jordan James; Harry Wilson, Brennan Johnson e Kieffer Moore.