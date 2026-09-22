Holanda x Alemanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Holanda e Alemanha se enfrentam pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27
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Holanda e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
O confronto reúne duas das principais seleções europeias. A Holanda ocupa a nona posição no ranking da FIFA, enquanto a Alemanha aparece em 12º lugar. As duas equipes também buscam recuperação após campanhas semelhantes na Copa do Mundo de 2026.
Momento das equipes
Holanda
O último compromisso da Holanda antes da estreia na Nations League foi pela Copa do Mundo, onde foi eliminada nos 16 avos de final. A equipe caiu diante do Marrocos, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.
Agora, a Laranja Mecânica inicia uma nova campanha na competição continental e terá pela frente justamente a Alemanha, em um confronto direto entre duas seleções que aparecem próximas no ranking mundial.
O técnico Xavi deve escalar uma equipe com nomes como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo.
Alemanha
A Alemanha também deixou a Copa do Mundo de 2026 nos 16 avos de final. A seleção foi eliminada pelo Paraguai, nos pênaltis, após empate durante a partida.
Na Nations League, a equipe alemã estreia fora de casa contra a Holanda em busca de um bom resultado para iniciar a campanha na Liga A.
O técnico Jürgen Klopp deve apostar em nomes como Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Jamal Musiala e Kai Havertz.
O curioso foi a convocação realizada por Jürgen Klopp. O técnico alemão chamou 48 jogadores para a Data Fifa, com o objetivo de dividir o grupo em dois elencos diferentes e dar mais oportunidades a outros atletas neste fim de ano.
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Por isso, alguns jogadores que normalmente estariam entre as opções da seleção não poderão participar deste confronto contra a Holanda. Florian Wirtz, Adeyemi, Pavlovic, Raum e Woltemade, por exemplo, foram incluídos no outro grupo.
Histórico de confrontos
Holanda e Alemanha já se enfrentaram 48 vezes em todas as competições. O retrospecto registra 18 vitórias da Alemanha, 18 empates e 12 triunfos dos Países Baixos.
O último encontro entre as seleções aconteceu em 2024, pela fase de grupos da Nations League. Na ocasião, a Alemanha venceu por 1 a 0.
Nos últimos dez confrontos, o equilíbrio também aparece: foram quatro vitórias da Alemanha, quatro empates e duas vitórias da Holanda. Nesse período, os alemães marcaram 15 gols, enquanto os holandeses balançaram as redes 16 vezes.
Onde assistir Holanda x Alemanha ao vivo
A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Holanda (Técnico: Xavi)
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven e Timber; Reijnders e Gravenberch; Summerville, Gakpo e Brobbey.
Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)
Nübel; Kimmich, Schlotterbeck, Jonathan Tah e Nathaniel Brown; Amiri e Pavlovic; Wirtz, Musiala, Lennart Karl (Gnabry) e Havertz.
Arbitragem
- Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)
- Assistente 1: José Naranjo (ESP)
- Assistente 2: Diego Sánchez Rojo (ESP)
- Quarto árbitro: Alejandro Quintero González (ESP)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
- Assistente do VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP)