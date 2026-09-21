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Criciúma x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B

Equipes entram em campo separadas por três pontos na disputa por uma vaga nos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 21/09/2026 às 7:19
Criciúma e Operário-PR se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Criciúma e Operário-PR se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Criciúma e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto separadas por três pontos na tabela. O Criciúma é o quinto colocado, com 47 pontos em 28 partidas, enquanto o Operário-PR aparece na oitava posição, com 44 pontos. O time paranaense está dois pontos atrás do Atlético-GO, sexto colocado e último integrante da zona de classificação aos playoffs.

Como chegam as equipes

Criciúma

O Criciúma chega para a partida após uma derrota pesada por 4 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, na rodada anterior. O resultado impediu o Tigre de ampliar a vantagem dentro da zona de classificação aos playoffs.

Com 47 pontos em 28 jogos, a equipe catarinense ocupa a quinta colocação e tenta defender sua posição no G-6. O confronto direto contra o Operário-PR pode aumentar a distância para um concorrente próximo na tabela.

O técnico Eduardo Baptista terá Luciano Castán, lesionado na coxa, e Diego Gonçalves, suspenso, como desfalques.

Operário-PR

O Operário-PR chega ao confronto após empatar em 3 a 3 com o Náutico, no Recife. O resultado deixou a equipe com 44 pontos, na oitava colocação da Série B.

O Fantasma está a três pontos do Criciúma e a dois do Atlético-GO, que atualmente fecha a zona de classificação aos playoffs. Por isso, uma vitória fora de casa pode aproximar o time paranaense do G-6.

No primeiro turno, Operário-PR e Criciúma empataram em 1 a 1, no Estádio Germano Krüger.

O técnico Luizinho Lopes terá Pablo, lesionado, como desfalque.

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Onde assistir Criciúma x Operário-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e

  • Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Diego Gonçalves (suspenso).
  • Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Nicolas e Tiaguinho

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner; Doka, Cuenú, Joseph e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Ángel Torres, Caio Dantas (Mingotti) e Berto.

  • Desfalques: Pablo (lesionado).
  • Pendurados: Boschilia, Vinicius Diniz, Cuenú, Miranda, Aylon e Maguinho.

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
  • Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)
  • VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.