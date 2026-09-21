Criciúma x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B
Equipes entram em campo separadas por três pontos na disputa por uma vaga nos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro
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Criciúma e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto separadas por três pontos na tabela. O Criciúma é o quinto colocado, com 47 pontos em 28 partidas, enquanto o Operário-PR aparece na oitava posição, com 44 pontos. O time paranaense está dois pontos atrás do Atlético-GO, sexto colocado e último integrante da zona de classificação aos playoffs.
Como chegam as equipes
Criciúma
O Criciúma chega para a partida após uma derrota pesada por 4 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, na rodada anterior. O resultado impediu o Tigre de ampliar a vantagem dentro da zona de classificação aos playoffs.
Com 47 pontos em 28 jogos, a equipe catarinense ocupa a quinta colocação e tenta defender sua posição no G-6. O confronto direto contra o Operário-PR pode aumentar a distância para um concorrente próximo na tabela.
O técnico Eduardo Baptista terá Luciano Castán, lesionado na coxa, e Diego Gonçalves, suspenso, como desfalques.
Operário-PR
O Operário-PR chega ao confronto após empatar em 3 a 3 com o Náutico, no Recife. O resultado deixou a equipe com 44 pontos, na oitava colocação da Série B.
O Fantasma está a três pontos do Criciúma e a dois do Atlético-GO, que atualmente fecha a zona de classificação aos playoffs. Por isso, uma vitória fora de casa pode aproximar o time paranaense do G-6.
No primeiro turno, Operário-PR e Criciúma empataram em 1 a 1, no Estádio Germano Krüger.
O técnico Luizinho Lopes terá Pablo, lesionado, como desfalque.
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Onde assistir Criciúma x Operário-PR ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e
- Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Diego Gonçalves (suspenso).
- Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Nicolas e Tiaguinho
Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Doka, Cuenú, Joseph e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Ángel Torres, Caio Dantas (Mingotti) e Berto.
- Desfalques: Pablo (lesionado).
- Pendurados: Boschilia, Vinicius Diniz, Cuenú, Miranda, Aylon e Maguinho.
Arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
- Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)
- VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)