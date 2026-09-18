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Vitória x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Leão recebe a Raposa em Salvador pela 28ª rodada, em confronto entre equipes que ocupam posições diferentes na tabela; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 12:55
Imagem do jogador Keny Arroyo, do Cruzeiro
Imagem do jogador Keny Arroyo, do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Cruzeiro ocupa a sexta colocação, com 42 pontos em 27 jogos. O Vitória aparece na 13ª posição, com 33 pontos também em 27 partidas.

Na rodada anterior, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa. A Raposa, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro.

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Como chegam as equipes

Vitória

O Vitória chega à rodada na 13ª colocação, com 33 pontos em 27 partidas. O Leão vem de empate por 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa.

Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a sexta posição, com 42 pontos em 27 jogos. No compromisso mais recente pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 0, no Mineirão.

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Onde assistir Vitória x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Vitória e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Globo, pela GE TV e pelo Premiere.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
  • Jogo: Vitória x Cruzeiro
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Barradão, Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo, GE TV e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.