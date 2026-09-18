Vitória x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
Leão recebe a Raposa em Salvador pela 28ª rodada, em confronto entre equipes que ocupam posições diferentes na tabela; saiba mais detalhes
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Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Cruzeiro ocupa a sexta colocação, com 42 pontos em 27 jogos. O Vitória aparece na 13ª posição, com 33 pontos também em 27 partidas.
Na rodada anterior, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa. A Raposa, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro.
Como chegam as equipes
Vitória
O Vitória chega à rodada na 13ª colocação, com 33 pontos em 27 partidas. O Leão vem de empate por 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa.
Cruzeiro
O Cruzeiro ocupa a sexta posição, com 42 pontos em 27 jogos. No compromisso mais recente pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro.
Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 0, no Mineirão.
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Onde assistir Vitória x Cruzeiro ao vivo
A partida entre Vitória e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Globo, pela GE TV e pelo Premiere.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
- Jogo: Vitória x Cruzeiro
- Data: 20/09/2026 (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Barradão, Salvador (BA)
- Transmissão: Globo, GE TV e Premiere