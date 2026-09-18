Ponte Preta x CRB ao vivo (20/09): onde assistir e horário pela Série B
Macaca tenta reagir na lanterna, enquanto equipe alagoana busca se aproximar da zona de classificação aos playoffs; saiba mais detalhes
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Ponte Preta e CRB se enfrentam neste domingo (20), às 11h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e abre a programação do dia na competição.
A equipe paulista ocupa a 20ª colocação, com 10 pontos em 28 partidas. O CRB aparece em sétimo lugar, com 45 pontos, um a menos que o Atlético-GO, que fecha a zona de classificação aos playoffs.
Na rodada anterior, a Ponte Preta foi goleada pelo Londrina por 6 a 0, fora de casa. O CRB, por sua vez, venceu o Sport por 2 a 1, em Maceió.
Como chegam as equipes
Ponte Preta
A Macaca chega para a 29ª rodada na última posição da Série B, com 10 pontos conquistados em 28 jogos. O time campineiro busca uma reação no campeonato após a derrota por 6 a 0 para o Londrina.
Em casa, a equipe terá pela frente um adversário que luta por uma vaga na zona de classificação aos playoffs. No primeiro turno, o CRB levou a melhor por 4 a 2, no estádio Rei Pelé.
CRB
O clube alagoano inicia a rodada na sétima colocação, com 45 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado. A vitória sobre o Sport por 2 a 1, na rodada anterior, manteve o CRB na disputa pelas primeiras posições.
O objetivo da equipe é voltar a vencer fora de casa e somar pontos importantes na busca pela classificação aos playoffs. Para isso, o CRB tenta repetir o resultado obtido no primeiro turno.
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Onde assistir ao vivo
Ponte Preta x CRB terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão fechada, e do Disney+, via streaming.
Histórico recente do confronto
No primeiro turno da Série B, o CRB venceu a Ponte Preta por 4 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió.
Ficha técnica
- Jogo: Ponte Preta x CRB
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 29ª rodada
- Data: 20 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 11h
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
- Transmissão: ESPN e Disney+