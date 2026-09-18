Ponte Preta x CRB ao vivo (20/09): onde assistir e horário pela Série B

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Macaca tenta reagir na lanterna, enquanto equipe alagoana busca se aproximar da zona de classificação aos playoffs; saiba mais detalhes

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Ponte Preta e CRB se enfrentam neste domingo (20), às 11h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e abre a programação do dia na competição.

A equipe paulista ocupa a 20ª colocação, com 10 pontos em 28 partidas. O CRB aparece em sétimo lugar, com 45 pontos, um a menos que o Atlético-GO, que fecha a zona de classificação aos playoffs.

Na rodada anterior, a Ponte Preta foi goleada pelo Londrina por 6 a 0, fora de casa. O CRB, por sua vez, venceu o Sport por 2 a 1, em Maceió.

Como chegam as equipes

Ponte Preta

A Macaca chega para a 29ª rodada na última posição da Série B, com 10 pontos conquistados em 28 jogos. O time campineiro busca uma reação no campeonato após a derrota por 6 a 0 para o Londrina.

Em casa, a equipe terá pela frente um adversário que luta por uma vaga na zona de classificação aos playoffs. No primeiro turno, o CRB levou a melhor por 4 a 2, no estádio Rei Pelé.

CRB

O clube alagoano inicia a rodada na sétima colocação, com 45 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado. A vitória sobre o Sport por 2 a 1, na rodada anterior, manteve o CRB na disputa pelas primeiras posições.

O objetivo da equipe é voltar a vencer fora de casa e somar pontos importantes na busca pela classificação aos playoffs. Para isso, o CRB tenta repetir o resultado obtido no primeiro turno.

Onde assistir ao vivo

Ponte Preta x CRB terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão fechada, e do Disney+, via streaming.

Histórico recente do confronto

No primeiro turno da Série B, o CRB venceu a Ponte Preta por 4 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Ficha técnica