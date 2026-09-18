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Ponte Preta x CRB ao vivo (20/09): onde assistir e horário pela Série B

Macaca tenta reagir na lanterna, enquanto equipe alagoana busca se aproximar da zona de classificação aos playoffs; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 15:19
Imagem do time do CRB na Série B 2026
Imagem do time do CRB na Série B 2026 - Reprodução/ CRB

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Ponte Preta e CRB se enfrentam neste domingo (20), às 11h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e abre a programação do dia na competição.

A equipe paulista ocupa a 20ª colocação, com 10 pontos em 28 partidas. O CRB aparece em sétimo lugar, com 45 pontos, um a menos que o Atlético-GO, que fecha a zona de classificação aos playoffs.

Na rodada anterior, a Ponte Preta foi goleada pelo Londrina por 6 a 0, fora de casa. O CRB, por sua vez, venceu o Sport por 2 a 1, em Maceió.

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Como chegam as equipes

Ponte Preta

A Macaca chega para a 29ª rodada na última posição da Série B, com 10 pontos conquistados em 28 jogos. O time campineiro busca uma reação no campeonato após a derrota por 6 a 0 para o Londrina.

Em casa, a equipe terá pela frente um adversário que luta por uma vaga na zona de classificação aos playoffs. No primeiro turno, o CRB levou a melhor por 4 a 2, no estádio Rei Pelé.

CRB

O clube alagoano inicia a rodada na sétima colocação, com 45 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado. A vitória sobre o Sport por 2 a 1, na rodada anterior, manteve o CRB na disputa pelas primeiras posições.

O objetivo da equipe é voltar a vencer fora de casa e somar pontos importantes na busca pela classificação aos playoffs. Para isso, o CRB tenta repetir o resultado obtido no primeiro turno.

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Onde assistir ao vivo

Ponte Preta x CRB terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão fechada, e do Disney+, via streaming.

Histórico recente do confronto

No primeiro turno da Série B, o CRB venceu a Ponte Preta por 4 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Ficha técnica

  • Jogo: Ponte Preta x CRB
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 29ª rodada
  • Data: 20 de setembro de 2026 (domingo)
  • Horário: 11h
  • Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.