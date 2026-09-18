Manchester City x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League
Manchester City recebe o Sunderland no Etihad Stadium defendendo campanha perfeita nas primeiras rodadas da Premier League
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Manchester City e Sunderland se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela 5ª rodada da Premier League 2026/27.
O Manchester City começa a rodada na segunda colocação, com 12 pontos em quatro jogos, mesma pontuação do líder Arsenal. O Sunderland ocupa o 14º lugar, com quatro pontos.
Como chegam as equipes
Manchester City
O Manchester City mantém 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu os quatro jogos disputados até aqui e soma 12 pontos.
Na rodada anterior, o City venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford, com gol de Erling Haaland.
Agora, a equipe volta a atuar em casa e busca mais uma vitória para seguir na briga pela liderança do Campeonato Inglês.
Sunderland
O Sunderland ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em quatro partidas. Até aqui, a equipe soma uma vitória, um empate e duas derrotas.
Na rodada anterior, o Sunderland foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 0, em casa.
Diante do City, a equipe comandada por Régis Le Bris tenta voltar a pontuar na competição e se afastar das últimas posições da tabela.
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Histórico de confrontos
Manchester City e Sunderland já se enfrentaram 148 vezes em todas as competições.
O retrospecto é favorável ao City, que soma 71 vitórias, contra 50 triunfos do Sunderland. As equipes ainda empataram 27 partidas.
Nos últimos 10 encontros entre os clubes, o Manchester City venceu oito vezes, enquanto os outros dois jogos terminaram empatados. Essas partidas aconteceram entre 2014 e 2026.
O último confronto entre Manchester City e Sunderland terminou em 0 a 0.
Onde assistir Manchester City x Sunderland ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Rayan Cherki, Ndiaye e Antoine Semenyo; Erling Haaland.
- Desfalques: Phil Foden (suspenso).
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Robin Roefs; Meunier, Mukiele, Danso, Ballard e Trai Hume; Xhaka, Sadiki e Le Fée; Angulo e Brobbey.
- Desfalques: Reinildo Mandava (suspenso), Diarra, Mundle e Alderete.
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