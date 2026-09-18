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Manchester City x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League

Manchester City recebe o Sunderland no Etihad Stadium defendendo campanha perfeita nas primeiras rodadas da Premier League

Por Lucas Valle Publicado em 18/09/2026 às 11:57
Enzo Fernández, Semenyo e Haaland, jogadores do Manchester City
Enzo Fernández, Semenyo e Haaland, jogadores do Manchester City - Divulgação/ Manchester City

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Manchester City e Sunderland se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela 5ª rodada da Premier League 2026/27.

O Manchester City começa a rodada na segunda colocação, com 12 pontos em quatro jogos, mesma pontuação do líder Arsenal. O Sunderland ocupa o 14º lugar, com quatro pontos.

Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City mantém 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu os quatro jogos disputados até aqui e soma 12 pontos.

Na rodada anterior, o City venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford, com gol de Erling Haaland.

Agora, a equipe volta a atuar em casa e busca mais uma vitória para seguir na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

Sunderland

O Sunderland ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em quatro partidas. Até aqui, a equipe soma uma vitória, um empate e duas derrotas.

Na rodada anterior, o Sunderland foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 0, em casa.

Diante do City, a equipe comandada por Régis Le Bris tenta voltar a pontuar na competição e se afastar das últimas posições da tabela.

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Histórico de confrontos

Manchester City e Sunderland já se enfrentaram 148 vezes em todas as competições.

O retrospecto é favorável ao City, que soma 71 vitórias, contra 50 triunfos do Sunderland. As equipes ainda empataram 27 partidas.

Nos últimos 10 encontros entre os clubes, o Manchester City venceu oito vezes, enquanto os outros dois jogos terminaram empatados. Essas partidas aconteceram entre 2014 e 2026.

O último confronto entre Manchester City e Sunderland terminou em 0 a 0.

Onde assistir Manchester City x Sunderland ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ 

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Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Rayan Cherki, Ndiaye e Antoine Semenyo; Erling Haaland.

  • Desfalques: Phil Foden (suspenso).

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Robin Roefs; Meunier, Mukiele, Danso, Ballard e Trai Hume; Xhaka, Sadiki e Le Fée; Angulo e Brobbey.

  • Desfalques: Reinildo Mandava (suspenso), Diarra, Mundle e Alderete.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.