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Londrina x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B

Fortaleza defende posição na zona dos playoffs, enquanto Londrina tenta aproveitar o fator casa para se aproximar da saída do Z-4

Por Lucas Valle Publicado em 18/09/2026 às 9:13
Londrina e Fortaleza se enfrentam pela Série B
Londrina e Fortaleza se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Londrina e Fortaleza se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 28 partidas, três a menos que o Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza aparece na quarta posição, com 48 pontos, dois atrás de Novorizontino e Juventude, que dividem a liderança.

Na rodada anterior, o Londrina goleou a Ponte Preta por 6 a 0, em casa, enquanto o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão.

Como chegam as equipes

Londrina

O Londrina chega ao confronto embalado após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, na última rodada da Série B. O resultado foi importante para a equipe na tentativa de reagir na reta final da competição.

Com 28 pontos em 28 partidas, o Tubarão ocupa a 18ª colocação, três pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Agora, a equipe paranaense busca aproveitar novamente o mando de campo para conquistar mais três pontos e diminuir a distância para deixar o Z-4.

Para o confronto, o técnico Rogério Micale não poderá contar com Caio Rodrigues e Kauê Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Fortaleza

O Fortaleza chega à 29ª rodada ocupando a quarta colocação, com 48 pontos conquistados em 28 partidas. O time cearense está dois pontos atrás de Novorizontino e Juventude, que dividem a liderança da Série B.

Na rodada anterior, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão. Agora, a equipe busca voltar a vencer para se manter na zona de classificação aos playoffs e continuar próxima da liderança.

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O técnico Paulo Autuori terá alguns desfalques para a partida. Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo, e Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda, estão fora. Rodrigo Santos também não joga por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

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Onde assistir Londrina x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • TV aberta: XSports
  • YouTube: GOAT

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Prováveis escalações

Londrina (Técnico: Rogério Micale)

Kozlinski; Kauê Leonardo, Caio Rodrigues, Wallace Reis e Heron; Tarik, João Andrade, Guilherme Portuga, João Vitor Lucas Marques e João Vitor; Herbert e Igor Bahia.

  • Desfalques: Caio Rodrigues e Kauê Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
  • Pendurados: Yago Lincoln, João Vitor, Guilherme Portuga, Vitinho, Heron, Fabiano e Rafael Monteiro.

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho; Pedro Henrique (Miritello).

  • Desfalques: Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda; e Rodrigo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
  • Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha e Miritello.

Arbitragem

  • Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)
  • Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
  • Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • Quarto árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.