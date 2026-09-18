Londrina x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B
Fortaleza defende posição na zona dos playoffs, enquanto Londrina tenta aproveitar o fator casa para se aproximar da saída do Z-4
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Londrina e Fortaleza se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
O Londrina ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 28 partidas, três a menos que o Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza aparece na quarta posição, com 48 pontos, dois atrás de Novorizontino e Juventude, que dividem a liderança.
Na rodada anterior, o Londrina goleou a Ponte Preta por 6 a 0, em casa, enquanto o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão.
Como chegam as equipes
Londrina
O Londrina chega ao confronto embalado após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, na última rodada da Série B. O resultado foi importante para a equipe na tentativa de reagir na reta final da competição.
Com 28 pontos em 28 partidas, o Tubarão ocupa a 18ª colocação, três pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Agora, a equipe paranaense busca aproveitar novamente o mando de campo para conquistar mais três pontos e diminuir a distância para deixar o Z-4.
Para o confronto, o técnico Rogério Micale não poderá contar com Caio Rodrigues e Kauê Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Fortaleza
O Fortaleza chega à 29ª rodada ocupando a quarta colocação, com 48 pontos conquistados em 28 partidas. O time cearense está dois pontos atrás de Novorizontino e Juventude, que dividem a liderança da Série B.
Na rodada anterior, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão. Agora, a equipe busca voltar a vencer para se manter na zona de classificação aos playoffs e continuar próxima da liderança.
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O técnico Paulo Autuori terá alguns desfalques para a partida. Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo, e Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda, estão fora. Rodrigo Santos também não joga por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.
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Onde assistir Londrina x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- TV aberta: XSports
- YouTube: GOAT
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Prováveis escalações
Londrina (Técnico: Rogério Micale)
Kozlinski; Kauê Leonardo, Caio Rodrigues, Wallace Reis e Heron; Tarik, João Andrade, Guilherme Portuga, João Vitor Lucas Marques e João Vitor; Herbert e Igor Bahia.
- Desfalques: Caio Rodrigues e Kauê Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
- Pendurados: Yago Lincoln, João Vitor, Guilherme Portuga, Vitinho, Heron, Fabiano e Rafael Monteiro.
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho; Pedro Henrique (Miritello).
- Desfalques: Fuentes, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; Neris, com lesão muscular na posterior da coxa esquerda; e Rodrigo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
- Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha e Miritello.
Arbitragem
- Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)
- Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
- Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Quarto árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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