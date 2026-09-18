João Fonseca x Dominic Stricker ao vivo: onde assistir e horário pela Copa Davis

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Brasileiro abre o confronto entre Brasil e Suíça nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, em busca da vitória na Copa Davis

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João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar Dominic Stricker pela Copa Davis. O duelo será realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em quadra dura coberta, e abre o confronto entre Brasil e Suíça pela competição.

Será o terceiro encontro entre os países na história da Copa Davis, com uma vitória para cada lado. A série será disputada em melhor de cinco partidas, e a equipe que alcançar três triunfos avança para a fase qualificatória do Grupo Mundial da próxima temporada.

Onde assistir João Fonseca x Dominic Stricker



Competição: Copa Davis

Copa Davis Confronto: Brasil x Suíça

Brasil x Suíça Jogo: João Fonseca x Dominic Stricker

João Fonseca x Dominic Stricker Data: sexta-feira (18)

sexta-feira (18) Horário: 15h

15h Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Farmasi Arena, Rio de Janeiro Quadra: dura coberta

dura coberta Onde assistir: CazéTV, no YouTube (clique para assistir)

Como chegam os tenistas

João Fonseca

Número 1 do Brasil, João Fonseca será o responsável por abrir a série contra a Suíça. O brasileiro ainda não enfrentou Dominic Stricker em uma partida profissional.

Depois do duelo, Gustavo Heide entra em quadra contra Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e dono de três títulos de Grand Slam. O suíço está disputando sua temporada de despedida do tênis profissional.

A equipe brasileira é formada por João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.

Dominic Stricker

Aos 24 anos, Dominic Stricker ocupa atualmente a 262ª posição do ranking da ATP e será o número 2 da Suíça no confronto contra o Brasil.

Assim como Fonseca, o suíço fará sua primeira partida profissional contra o brasileiro. Stricker também está previsto para disputar a partida de duplas no sábado, ao lado de Jakub Paul.

Programação da Copa Davis



Sexta-feira (18)

15h: João Fonseca x Dominic Stricker

João Fonseca x Dominic Stricker Na sequência: Gustavo Heide x Stan Wawrinka

Sábado (19)

14h: Orlando Luz/Rafael Matos x Jakub Paul/Dominic Stricker

Orlando Luz/Rafael Matos x Jakub Paul/Dominic Stricker Na sequência: João Fonseca x Stan Wawrinka

João Fonseca x Stan Wawrinka Depois: Gustavo Heide x Dominic Stricker

A equipe que alcançar três vitórias será a vencedora do confronto entre Brasil e Suíça.

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