João Fonseca x Dominic Stricker ao vivo: onde assistir e horário pela Copa Davis
Brasileiro abre o confronto entre Brasil e Suíça nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, em busca da vitória na Copa Davis
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João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar Dominic Stricker pela Copa Davis. O duelo será realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em quadra dura coberta, e abre o confronto entre Brasil e Suíça pela competição.
Será o terceiro encontro entre os países na história da Copa Davis, com uma vitória para cada lado. A série será disputada em melhor de cinco partidas, e a equipe que alcançar três triunfos avança para a fase qualificatória do Grupo Mundial da próxima temporada.
Onde assistir João Fonseca x Dominic Stricker
- Competição: Copa Davis
- Confronto: Brasil x Suíça
- Jogo: João Fonseca x Dominic Stricker
- Data: sexta-feira (18)
- Horário: 15h
- Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro
- Quadra: dura coberta
- Onde assistir: CazéTV, no YouTube (clique para assistir)
Como chegam os tenistas
João Fonseca
Número 1 do Brasil, João Fonseca será o responsável por abrir a série contra a Suíça. O brasileiro ainda não enfrentou Dominic Stricker em uma partida profissional.
Depois do duelo, Gustavo Heide entra em quadra contra Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e dono de três títulos de Grand Slam. O suíço está disputando sua temporada de despedida do tênis profissional.
A equipe brasileira é formada por João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.
Dominic Stricker
Aos 24 anos, Dominic Stricker ocupa atualmente a 262ª posição do ranking da ATP e será o número 2 da Suíça no confronto contra o Brasil.
Assim como Fonseca, o suíço fará sua primeira partida profissional contra o brasileiro. Stricker também está previsto para disputar a partida de duplas no sábado, ao lado de Jakub Paul.
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Programação da Copa Davis
Sexta-feira (18)
- 15h: João Fonseca x Dominic Stricker
- Na sequência: Gustavo Heide x Stan Wawrinka
Sábado (19)
- 14h: Orlando Luz/Rafael Matos x Jakub Paul/Dominic Stricker
- Na sequência: João Fonseca x Stan Wawrinka
- Depois: Gustavo Heide x Dominic Stricker
A equipe que alcançar três vitórias será a vencedora do confronto entre Brasil e Suíça.
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