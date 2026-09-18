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Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Tricolor recebe o Verdão em Porto Alegre pela 28ª rodada, em confronto entre equipes que vivem situações diferentes na tabela; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 14:57
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

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Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Palmeiras inicia a rodada na segunda colocação, com 56 pontos em 27 jogos, um ponto atrás do líder Flamengo. O Grêmio aparece na 16ª posição, com 28 pontos também em 27 partidas.

Na rodada anterior, o Grêmio perdeu por 3 a 2 para o Botafogo, no Nilton Santos. O Palmeiras, por outro lado, vem de vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Nubank Parque.

Como chegam as equipes

Grêmio

O Grêmio chega à 28ª rodada na 16ª colocação, com 28 pontos em 27 jogos. No compromisso mais recente pelo Brasileirão, o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, na quarta-feira (16).

Palmeiras

O Palmeiras ocupa a segunda posição, com 56 pontos em 27 partidas. O Verdão está um ponto atrás do Flamengo e vem de vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no dia 12, no Nubank Parque.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, em partida disputada na Arena Barueri.

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Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo

A partida entre Grêmio e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
  • Jogo: Grêmio x Palmeiras
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 11h
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.