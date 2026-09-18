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Goiás x Avaí ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 29ª rodada da Série B

Esmeraldino recebe equipe catarinense em Goiânia em confronto importante para os objetivos das duas equipes na Série B; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 15:12
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro - Fabiano Rateke/Avaí F.C.

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Goiás e Avaí se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Goiás ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos em 28 jogos. O Avaí aparece em 17º lugar, com 30 pontos, um a menos que o Botafogo-SP, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Esmeraldino venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, em Ribeirão Preto. O Avaí, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o Vila Nova, na Ressacada.

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Como chegam as equipes

Goiás

O Goiás chega à 29ª rodada na 12ª posição, com 39 pontos em 28 partidas. O time goiano vem de vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, fora de casa.

O Esmeraldino busca aproveitar o mando de campo para somar pontos e se aproximar das primeiras posições da tabela.

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Avaí

O Avaí ocupa a 17ª colocação, com 30 pontos em 28 jogos. Na rodada anterior, a equipe catarinense empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, na Ressacada.

O clube está a um ponto do Botafogo-SP, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e busca pontuar em Goiânia para deixar o Z-4.

Histórico do confronto

No primeiro turno, o Goiás venceu o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis.

Onde assistir Goiás x Avaí ao vivo

A partida entre Goiás e Avaí terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 29ª rodada
  • Jogo: Goiás x Avaí
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.