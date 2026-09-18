Fulham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League
Manchester United visita o Fulham de olho em recuperação, enquanto donos da casa tentam conquistar a primeira vitória no campeonato
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fulham e Manchester United se enfrentam neste domingo (20), às 12h30 (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 5ª rodada da Premier League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto pressionadas por um início irregular na competição. O Manchester United ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos em quatro partidas, enquanto o Fulham aparece em 18º lugar, com apenas um ponto.
Como chegam as equipes
Fulham
O Fulham ainda busca sua primeira vitória na Premier League 2026/27. A equipe começou o campeonato com três derrotas consecutivas, mas conseguiu conquistar seu primeiro ponto na rodada anterior.
Fora de casa, o time comandado por Álvaro Arbeloa segurou o Liverpool em um empate por 0 a 0, em Anfield.
Com apenas um ponto, o Fulham ocupa a 18ª colocação e precisa aproveitar o mando de campo para tentar deixar a zona de rebaixamento.
Para o duelo contra o United, a equipe não poderá contar com Kenny Tete, Tom Cairney e Ryan Sessegnon, que estão fora da partida.
Manchester United
O Manchester United chega para a partida em busca de recuperação após a derrota no clássico contra o Manchester City. Na rodada anterior, o time comandado por Michael Carrick perdeu por 1 a 0, em Old Trafford.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com quatro pontos conquistados em quatro jogos, o United soma uma vitória, um empate e duas derrotas na Premier League. O início irregular deixa a equipe na 13ª posição antes da quinta rodada.
Agora, os Red Devils tentam voltar a vencer para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. Para isso, terão pela frente um Fulham que ainda não venceu na competição.
Carrick terá alguns desfalques para o confronto. Amad Diallo, Manuel Ugarte, Tom Heaton e Carlos Baleba estão fora por lesão. Luke Shaw é dúvida.
Histórico de confrontos
Fulham e Manchester United já se enfrentaram 96 vezes em todas as competições.
O retrospecto é amplamente favorável ao Manchester United, que soma 59 vitórias, contra 15 triunfos do Fulham. As equipes ainda empataram 22 partidas.
Nos últimos 10 jogos entre os clubes, foram sete vitórias do Manchester United, uma do Fulham e dois empates. Nesse período, o United marcou 16 gols, enquanto o Fulham balançou as redes nove vezes.
Onde assistir Fulham x Manchester United ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Corinthians x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
- Manchester City x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League
- Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 7ª rodada da Laliga
Prováveis escalações
Fulham (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Leno; Castagne, Affengruber, Bassey e Robinson; Shea Charles e Berge; Iwobi, Joshua King, Oscar Bobb e Gonzalo García.
- Desfalques: Kenny Tete, Tom Cairney e Ryan Sessegnon
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Cunha; Sesko
- Desfalques: Amad Diallo, Manuel Ugarte, Tom Heaton e Carlos Baleba (lesionados).
- Dúvida: Luke Shaw.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!