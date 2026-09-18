Flamengo x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
Rubro-Negro lidera a competição e recebe equipe paulista no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba mais detalhes
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Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (20), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Rubro-Negro lidera a competição, com 57 pontos em 27 jogos. O Massa Bruta ocupa a nona colocação, com 36 pontos em 26 partidas.
Na rodada anterior, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã. Já o Red Bull Bragantino empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos.
Como chegam as equipes
Flamengo
O Flamengo chega à rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos em 27 partidas. No compromisso mais recente pela Série A, o time venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã.
Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino aparece na nona colocação, com 36 pontos em 26 jogos. A equipe paulista vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos.
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Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 0, em Bragança Paulista.
Onde assistir Flamengo x Red Bull Bragantino ao vivo
A partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
- Jogo: Flamengo x Red Bull Bragantino
- Data: 20/09/2026 (domingo)
- Horário: 18h30
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: sportv e Premiere