Corinthians x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
Timão recebe o Tricolor das Laranjeiras em São Paulo pela 28ª rodada, em confronto entre equipes de momentos distintos na tabela; saiba mais
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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Fluminense inicia a rodada na quinta colocação, com 45 pontos em 27 jogos. O Corinthians aparece em 14º lugar, com 32 pontos também em 27 partidas.
Os dois clubes chegam ao confronto após derrotas na rodada anterior. O Timão perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Tricolor foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 1, na Arena MRV.
Como chegam as equipes
Corinthians
O Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos em 27 partidas. Na rodada mais recente do Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.
Fluminense
O Fluminense aparece na quinta posição, com 45 pontos em 27 jogos. O clube carioca vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV.
Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1, no Maracanã.
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Onde assistir Corinthians x Fluminense ao vivo
O duelo entre Corinthians e Fluminense terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
- Jogo: Corinthians x Fluminense
- Data: 20/09/2026 (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo e Premiere