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Corinthians x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Timão recebe o Tricolor das Laranjeiras em São Paulo pela 28ª rodada, em confronto entre equipes de momentos distintos na tabela; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 11:31
Imagem do jogador Breno Bidon, do Corinthians
Imagem do jogador Breno Bidon, do Corinthians - Evander Portilho/ Corinthians

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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Fluminense inicia a rodada na quinta colocação, com 45 pontos em 27 jogos. O Corinthians aparece em 14º lugar, com 32 pontos também em 27 partidas.

Os dois clubes chegam ao confronto após derrotas na rodada anterior. O Timão perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Tricolor foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 1, na Arena MRV.

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Como chegam as equipes

Corinthians

O Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos em 27 partidas. Na rodada mais recente do Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.

Fluminense

O Fluminense aparece na quinta posição, com 45 pontos em 27 jogos. O clube carioca vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1, no Maracanã.

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Onde assistir Corinthians x Fluminense ao vivo

O duelo entre Corinthians e Fluminense terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
  • Jogo: Corinthians x Fluminense
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.