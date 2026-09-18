Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League
Reds tentam voltar a vencer na Premier League diante de um Bournemouth que ainda busca seu primeiro triunfo na competição nesta temporada
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Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 5ª rodada da Premier League 2026/27.
O Liverpool inicia a rodada na oitava colocação, com seis pontos em quatro partidas. O Bournemouth aparece em 15º lugar, com três pontos.
Como chegam as equipes
Liverpool
O Liverpool ainda não perdeu na Premier League, mas busca melhorar o aproveitamento nas primeiras rodadas. Os Reds somam uma vitória e três empates e têm seis pontos na competição.
Na rodada anterior, a equipe ficou no 0 a 0 com o Fulham, em Anfield.
Agora, o Liverpool tenta aproveitar o confronto fora de casa para voltar a vencer e subir na tabela antes da pausa internacional.
Bournemouth
O Bournemouth ainda busca sua primeira vitória na Premier League. A equipe soma três empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas e conquistou três pontos até aqui.
Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Brentford, fora de casa.
Agora, diante do Liverpool, o Bournemouth tenta aproveitar o mando de campo para conquistar o primeiro triunfo na competição e se afastar das últimas posições.
Histórico de confrontos
Bournemouth e Liverpool já se enfrentaram 26 vezes em todas as competições.
O retrospecto é favorável aos Reds, que somam 20 vitórias, contra apenas três triunfos do Bournemouth. As equipes ainda empataram três partidas.
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Nos últimos 10 encontros, o Liverpool venceu oito vezes, enquanto o Bournemouth ganhou duas. Nesse período, os Reds marcaram 31 gols, contra nove do adversário.
Onde assistir Bournemouth x Liverpool ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak.
- Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké e Federico Chiesa.
Bournemouth (Técnico: Marco Rose)
Petrovic; Truffert, Antonio Silva, Hill e Adam Smith; Alex Scott e Tyler Adams; Tavernier, Kluivert e Rayan; Evanilson.
- Desfalques: Amine Adli, Junior Kroupi e Julián Araújo.
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