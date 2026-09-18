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Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 5ª rodada da Premier League

Reds tentam voltar a vencer na Premier League diante de um Bournemouth que ainda busca seu primeiro triunfo na competição nesta temporada

Por Lucas Valle Publicado em 18/09/2026 às 12:28
Gakpo, atacante do Liverpool
Gakpo, atacante do Liverpool - Divulgação/Liverpoolfc

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Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 5ª rodada da Premier League 2026/27.

O Liverpool inicia a rodada na oitava colocação, com seis pontos em quatro partidas. O Bournemouth aparece em 15º lugar, com três pontos.

Como chegam as equipes

Liverpool

O Liverpool ainda não perdeu na Premier League, mas busca melhorar o aproveitamento nas primeiras rodadas. Os Reds somam uma vitória e três empates e têm seis pontos na competição.

Na rodada anterior, a equipe ficou no 0 a 0 com o Fulham, em Anfield.

Agora, o Liverpool tenta aproveitar o confronto fora de casa para voltar a vencer e subir na tabela antes da pausa internacional.

Bournemouth

O Bournemouth ainda busca sua primeira vitória na Premier League. A equipe soma três empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas e conquistou três pontos até aqui.

Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Brentford, fora de casa.

Agora, diante do Liverpool, o Bournemouth tenta aproveitar o mando de campo para conquistar o primeiro triunfo na competição e se afastar das últimas posições.

Histórico de confrontos

Bournemouth e Liverpool já se enfrentaram 26 vezes em todas as competições.

O retrospecto é favorável aos Reds, que somam 20 vitórias, contra apenas três triunfos do Bournemouth. As equipes ainda empataram três partidas.

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Nos últimos 10 encontros, o Liverpool venceu oito vezes, enquanto o Bournemouth ganhou duas. Nesse período, os Reds marcaram 31 gols, contra nove do adversário.

Onde assistir Bournemouth x Liverpool ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ 

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Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Barcola; Isak.

  • Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké e Federico Chiesa.

Bournemouth (Técnico: Marco Rose)

Petrovic; Truffert, Antonio Silva, Hill e Adam Smith; Alex Scott e Tyler Adams; Tavernier, Kluivert e Rayan; Evanilson.

  • Desfalques: Amine Adli, Junior Kroupi e Julián Araújo.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.