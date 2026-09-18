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Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 7ª rodada da Laliga

Separados por dois pontos, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam em clássico madrilenho pela sétima rodada do Campeonato Espanhol

Por Lucas Valle Publicado em 18/09/2026 às 8:09
Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam pela Laliga
Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam pela Laliga - Arte/Blog do Torcedor

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Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo (20), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada da La Liga 2026/27.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 15 pontos em seis partidas. O Atlético de Madrid aparece na quarta posição, com 13 pontos, dois a menos que o rival.

Momento das equipes

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega ao clássico com quatro vitórias, um empate e uma derrota nas seis primeiras rodadas da La Liga. Na partida anterior, a equipe comandada por Diego Simeone goleou o Osasuna por 4 a 0, no Riyadh Air Metropolitano.

Os gols da vitória foram marcados por Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand e Álex Baena. Com 13 pontos, o Atlético ocupa a quarta colocação e tenta aproveitar o fator casa para somar pontos diante do rival.

Para o clássico, o time não poderá contar com Pablo Barrios, que está lesionado. Julián Álvarez aparece como dúvida.

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Real Madrid

O Real Madrid soma cinco vitórias e uma derrota nas seis rodadas disputadas até o momento. Na última partida, a equipe venceu o Elche por 3 a 2, fora de casa, e chegou aos 15 pontos.

Com a campanha, o time comandado por José Mourinho ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol e busca mais uma vitória para seguir próximo da liderança.

Para o clássico, o Real Madrid terá Mendy, Militão e Rodrygo como desfalques.

Histórico de confrontos

Atlético de Madrid e Real Madrid já se enfrentaram 245 vezes em todas as competições. O Real Madrid venceu 120 partidas, enquanto o Atlético de Madrid soma 62 triunfos. Outros 63 confrontos terminaram empatados.

Nos últimos dez encontros, foram quatro vitórias do Real Madrid, três do Atlético e três empates. Os dois últimos clássicos terminaram com vitória do Real Madrid.

Dois dos últimos dez confrontos precisaram de prorrogação. Na Copa do Rei de 2023/24, o Atlético de Madrid venceu por 4 a 2 após empate no tempo regulamentar. Já na Supercopa da Espanha de 2023, o Real Madrid venceu por 5 a 3 na prorrogação.

No recorte dos dez jogos mais recentes, o Atlético de Madrid marcou 20 gols, enquanto o Real Madrid balançou as redes 19 vezes.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Pubill, Cristian Romero e David Hancko; Giuliano Simeone, Llorente, Hjulmand, Baena e Grimaldo; Kang-in Lee e Jonathan David.

  • Desfalque: Pablo Barrios, lesionado.
  • Dúvida: Julián Álvarez.

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni (Bernardo Silva); Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler; Mbappé.

  • Desfalques: Mendy, Militão e Rodrygo.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.