Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 7ª rodada da Laliga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separados por dois pontos, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam em clássico madrilenho pela sétima rodada do Campeonato Espanhol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo (20), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada da La Liga 2026/27.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 15 pontos em seis partidas. O Atlético de Madrid aparece na quarta posição, com 13 pontos, dois a menos que o rival.

Momento das equipes

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega ao clássico com quatro vitórias, um empate e uma derrota nas seis primeiras rodadas da La Liga. Na partida anterior, a equipe comandada por Diego Simeone goleou o Osasuna por 4 a 0, no Riyadh Air Metropolitano.

Os gols da vitória foram marcados por Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand e Álex Baena. Com 13 pontos, o Atlético ocupa a quarta colocação e tenta aproveitar o fator casa para somar pontos diante do rival.

Para o clássico, o time não poderá contar com Pablo Barrios, que está lesionado. Julián Álvarez aparece como dúvida.

Real Madrid

O Real Madrid soma cinco vitórias e uma derrota nas seis rodadas disputadas até o momento. Na última partida, a equipe venceu o Elche por 3 a 2, fora de casa, e chegou aos 15 pontos.

Com a campanha, o time comandado por José Mourinho ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol e busca mais uma vitória para seguir próximo da liderança.

Para o clássico, o Real Madrid terá Mendy, Militão e Rodrygo como desfalques.

Histórico de confrontos

Atlético de Madrid e Real Madrid já se enfrentaram 245 vezes em todas as competições. O Real Madrid venceu 120 partidas, enquanto o Atlético de Madrid soma 62 triunfos. Outros 63 confrontos terminaram empatados.

Nos últimos dez encontros, foram quatro vitórias do Real Madrid, três do Atlético e três empates. Os dois últimos clássicos terminaram com vitória do Real Madrid.

Dois dos últimos dez confrontos precisaram de prorrogação. Na Copa do Rei de 2023/24, o Atlético de Madrid venceu por 4 a 2 após empate no tempo regulamentar. Já na Supercopa da Espanha de 2023, o Real Madrid venceu por 5 a 3 na prorrogação.

No recorte dos dez jogos mais recentes, o Atlético de Madrid marcou 20 gols, enquanto o Real Madrid balançou as redes 19 vezes.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Pubill, Cristian Romero e David Hancko; Giuliano Simeone, Llorente, Hjulmand, Baena e Grimaldo; Kang-in Lee e Jonathan David.

Desfalque: Pablo Barrios, lesionado.

Pablo Barrios, lesionado. Dúvida: Julián Álvarez.

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni (Bernardo Silva); Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler; Mbappé.

Desfalques: Mendy, Militão e Rodrygo.

Entre no canal do WhatsApp do Real Madrid!