Athletico-PR x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Furacão e Tricolor somam a mesma pontuação e medem forças em Curitiba pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Os dois clubes chegam ao confronto com 46 pontos em 27 partidas. O Furacão ocupa a terceira colocação, enquanto o Tricolor aparece na quarta posição da tabela.

Na rodada anterior, o Athletico-PR empatou por 3 a 3 com o Coritiba, no Couto Pereira. O Bahia, por sua vez, venceu o Remo por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

Como chegam as equipes

Athletico-PR

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 46 pontos em 27 jogos. Na partida mais recente pelo Brasileirão, o time empatou em 3 a 3 com o Coritiba, no Couto Pereira.

Bahia

O Bahia ocupa a quarta posição, também com 46 pontos em 27 partidas. O Tricolor vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Remo, na Arena Fonte Nova.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Athletico-PR por 3 a 0, em Salvador.

Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo

A partida entre Athletico-PR e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ficha técnica