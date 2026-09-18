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Athletico-PR x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Furacão e Tricolor somam a mesma pontuação e medem forças em Curitiba pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 11:14
Imagem dos jogadores do EC Bahia
Imagem dos jogadores do EC Bahia - Catarina Brandão/EC Bahia

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Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Os dois clubes chegam ao confronto com 46 pontos em 27 partidas. O Furacão ocupa a terceira colocação, enquanto o Tricolor aparece na quarta posição da tabela.

Na rodada anterior, o Athletico-PR empatou por 3 a 3 com o Coritiba, no Couto Pereira. O Bahia, por sua vez, venceu o Remo por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

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Como chegam as equipes

Athletico-PR

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 46 pontos em 27 jogos. Na partida mais recente pelo Brasileirão, o time empatou em 3 a 3 com o Coritiba, no Couto Pereira.

Bahia

O Bahia ocupa a quarta posição, também com 46 pontos em 27 partidas. O Tricolor vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Remo, na Arena Fonte Nova.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Athletico-PR por 3 a 0, em Salvador.

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Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo

A partida entre Athletico-PR e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série A – 28ª rodada
  • Jogo: Athletico-PR x Bahia
  • Data: 20/09/2026 (domingo)
  • Horário: 19h30
  • Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.