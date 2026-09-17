Vasco x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série A
Vasco busca deixar a zona de rebaixamento diante do Coritiba, que tenta se aproximar da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro
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Vasco x Coritiba se enfrentam neste sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Coritiba ocupa a oitava colocação, com 38 pontos em 27 partidas, enquanto o Vasco aparece na 17ª posição, com 28 pontos em 26 jogos. No primeiro turno, o time paranaense venceu por 2 a 0, no Couto Pereira.
Como chegam as equipes
Vasco
O Vasco chega para a 28ª rodada na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados em 26 partidas. O Cruz-Maltino soma sete vitórias e sete empates na competição.
Diante do Coritiba, a equipe carioca busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na luta para deixar a parte de baixo da tabela.
O técnico Fernando Diniz terá alguns desfalques para o confronto. Mateus Carvalho, com ruptura multiligamentar no joelho esquerdo, e Brenner, com lesão ligamentar no pé esquerdo, estão fora. Tchê Tchê também não joga por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Coritiba
O Coritiba aparece na oitava colocação, com 38 pontos em 27 partidas. A equipe paranaense soma dez vitórias e oito empates no Brasileirão.
Fora de casa, o time busca manter o bom momento na competição e repetir o resultado do primeiro turno, quando derrotou o Vasco por 2 a 0, no Couto Pereira.
O técnico Fernando Seabra também terá baixas para o duelo. Lucas Ronier, Tinga, Bruno Melo e Brian Ocampo estão fora por conta de lesões, enquanto Breno Lopes cumpre suspensão após receber cartão vermelho.
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Onde assistir Vasco x Coritiba ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Paramount+
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Prováveis escalações
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Andrés Gómez e Facundo Colidio
- Desfalques: Mateus Carvalho, Brenner e Tchê Tchê.
- Pendurados: Andrés Gómez, Barros, Paulo Henrique, Tchê Tchê e Thiago Mendes.
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Rodrigo Gelado; Richard, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Rodrigo Rodrigues.
- Desfalques: Lucas Ronier, Tinga, Bruno Melo, Brian Ocampo e Breno Lopes.
- Dúvida: JP Chermont
- Pendurados: Bruno Melo, Jacy Maranhão, Pedro Rocha, JP Chermont e Josué.
Arbitragem
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)
- Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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