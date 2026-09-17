Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 7ª rodada da Laliga
Líder e com 100% de aproveitamento, Barcelona visita o Sevilla, que ocupa a quarta colocação e busca reduzir a distância para o topo da Laliga
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Sevilla e Barcelona se enfrentam neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, pela sétima rodada da La Liga 2026/27.
O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 18 pontos conquistados em seis partidas e mantém 100% de aproveitamento. O Sevilla aparece na quarta colocação, com 13 pontos, cinco a menos que o time catalão.
Momento das equipes
Sevilla
O Sevilla chega para o confronto com quatro vitórias, um empate e uma derrota nas seis primeiras rodadas da La Liga. Na partida anterior, a equipe venceu o Deportivo La Coruña por 1 a 0, fora de casa.
Com 13 pontos, o time ocupa a quarta colocação do Campeonato Espanhol e tenta aproveitar o fator casa para se aproximar do líder Barcelona.
O Sevilla não poderá contar com Arouna Sangante e Rubén Vargas, que estão fora do confronto.
Barcelona
O Barcelona chega embalado após golear o Racing Santander por 7 a 2, no Spotify Camp Nou, pela sexta rodada da La Liga.
A equipe catalã venceu os seis jogos disputados até o momento e lidera a competição com 18 pontos. Agora, busca manter os 100% de aproveitamento diante do Sevilla.
O técnico Hansi Flick terá Frenkie de Jong e Bardghji como desfalques, ambos lesionados. Joan Garcia aparece como dúvida para a partida.
Histórico de confrontos
Sevilla e Barcelona já se enfrentaram 204 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao time catalão, que soma 119 vitórias, contra 46 triunfos do Sevilla, além de 39 empates.
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Nos últimos dez encontros, o Barcelona venceu oito vezes, houve um empate e o Sevilla conquistou uma vitória. Nesse período, o time catalão marcou 26 gols, enquanto os andaluzes balançaram as redes dez vezes.
Onde assistir Sevilla x Barcelona ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Prime Video
- YouTube: CazéTV (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin e João Cancelo; Rodri (Marc Bernal), Pedri e Fermín López; Anthony Gordon (Adeyemi), Lamine Yamal e Raphinha.
- Desfalques: Frenkie de Jong e Bardghji, lesionados.
- Dúvidas: Joan Garcia.
Sevilla (Técnico: Luis García)
Vlachodimos; Juan Iglesias, Andrés Castrin, Kike Salas e Suazo; Agoumé, Fofana e Kochorashvili; Félix Correia, Miguel Sierra e Lucas Stassin.
- Desfalques: Arouna Sangante e Rubén Vargas.
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Andrés Castrin