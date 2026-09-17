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São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

Tricolor e Colorado se enfrentam no Morumbis em momentos distintos na tabela, encerrando a programação deste sábado pelo campeonato nacional

Por Thiago Seabra Publicado em 17/09/2026 às 10:35
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Imagem dos jogadores do São Paulo - Rubens Chiri / São Paulo FC

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São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Tricolor chega para a rodada na 12ª colocação, com 33 pontos em 26 partidas. O Colorado, por sua vez, ocupa o 18º lugar, com 28 pontos em 27 jogos.

O confronto encerra a programação de sábado da 28ª rodada da Série A e marca o reencontro entre as equipes após o duelo do primeiro turno, vencido pelo time gaúcho.

Como chegam as equipes

O São Paulo ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Em 26 partidas disputadas, o Tricolor soma nove vitórias e seis empates.

O Internacional aparece na 18ª colocação, com 28 pontos em 27 jogos. O Colorado tem seis vitórias e dez empates na competição.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o São Paulo por 1 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

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Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo

O duelo entre São Paulo e Internacional terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
  • Jogo: São Paulo x Internacional
  • Data: 19/09/2026 (sábado)
  • Horário: 21h
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.