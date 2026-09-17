São Paulo x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
Tricolor e Colorado se enfrentam no Morumbis em momentos distintos na tabela, encerrando a programação deste sábado pelo campeonato nacional
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
São Paulo e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, em São Paulo (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Tricolor chega para a rodada na 12ª colocação, com 33 pontos em 26 partidas. O Colorado, por sua vez, ocupa o 18º lugar, com 28 pontos em 27 jogos.
O confronto encerra a programação de sábado da 28ª rodada da Série A e marca o reencontro entre as equipes após o duelo do primeiro turno, vencido pelo time gaúcho.
Como chegam as equipes
O São Paulo ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Em 26 partidas disputadas, o Tricolor soma nove vitórias e seis empates.
O Internacional aparece na 18ª colocação, com 28 pontos em 27 jogos. O Colorado tem seis vitórias e dez empates na competição.
Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o São Paulo por 1 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir São Paulo x Internacional ao vivo
O duelo entre São Paulo e Internacional terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Jogo: São Paulo x Internacional
- Data: 19/09/2026 (sábado)
- Horário: 21h
- Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere