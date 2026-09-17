Remo x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão
Peixe ocupa a décima colocação, enquanto equipe paraense aparece na zona de rebaixamento antes do confronto deste sábado em Belém
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Remo e Santos se enfrentam neste sábado (19), às 18h30, no Mangueirão, em Belém (PA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Santos ocupa a décima colocação, com 35 pontos em 26 jogos. O Remo aparece na 19ª posição, com 23 pontos em 27 partidas disputadas.
As equipes voltam a se enfrentar nesta edição da Série A após o duelo do primeiro turno, quando o Peixe venceu por 2 a 0 na Vila Belmiro.
Como chegam as equipes
Remo
O Remo chega à 28ª rodada na 19ª colocação, com 23 pontos. Em 27 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o clube paraense soma cinco vitórias e oito empates.
Santos
O Santos ocupa a 10ª posição, com 35 pontos em 26 jogos. O Peixe acumula nove vitórias e oito empates na competição.
Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, na Vila Belmiro, em Santos.
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Onde assistir Remo x Santos ao vivo
O confronto entre Remo e Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Jogo: Remo x Santos
- Data: 19/09/2026 (sábado)
- Horário: 18h30
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Transmissão: Premiere