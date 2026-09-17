Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série A
O Leão Caipira e o Glorioso se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileiro, no Maião; Mirassol é o 15º colocado, enquanto o Fogão aparece em 11º
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Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (19), às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Maião, em Mirassol (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela. O Botafogo ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos em 27 partidas, enquanto o Mirassol aparece no 15º lugar, com 29 pontos também em 27 jogos.
Como chegam as equipes
Mirassol
O Mirassol inicia a rodada na 15ª colocação, com 29 pontos. Em 27 partidas disputadas, a equipe conquistou sete vitórias e oito empates.
Jogando em casa, o time paulista busca aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos e se afastar da parte de baixo da tabela.
Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes tem algumas dúvidas e desfalques. Neto Moura é dúvida, enquanto Walter, Negueba e Aldo Filho estão fora por problemas físicos. Alesson e Edson Carioca cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Botafogo
O Botafogo está na 11ª posição, com 35 pontos em 27 partidas. O clube carioca soma nove vitórias e oito empates na competição.
A equipe de Rodrigo Bellão busca uma vitória fora de casa para aumentar a distância em relação ao Mirassol e subir na classificação do Brasileirão.
Para a partida, o Glorioso terá Kaio Pantaleão, Jordan Barrera e Matheus Martins como desfalques.
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Onde assistir Mirassol x Botafogo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Record
- Streaming: CazéTV
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson, Chico Kim (Japa) e Eduardo; Gustavo Silva, Alesson e Bruno Santos.
- Desfalques: Walter, Negueba e Aldo Filho, lesionados; Alesson e Edson Carioca (3° amarelo)
- Dúvida: Neto Moura.
- Pendurados: Lucas Oliveira, André Luís, Victor Luís, Reinaldo, Gabriel Knesowitsch, Igor Formiga e Shaylon.
Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira.
- Desfalques: Kaio Pantaleão, Jordan Barrera e Matheus Martins.
- Pendurados: Edenilson, Danilo Santos, Júnior Santos, Montoro, Matheus Martins, Lucas Monzón e Villalba.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso (MG)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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