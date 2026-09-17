Atlético-MG x Chapecoense ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada do Brasileirão

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Galo ocupa a sétima colocação, enquanto equipe catarinense está na última posição antes do confronto deste sábado pela Série A; saiba mais

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Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam neste sábado (19), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Galo ocupa a sétima colocação, com 39 pontos em 26 jogos. A Chapecoense aparece na última posição, com 17 pontos também em 26 partidas disputadas.

As equipes voltam a se encontrar nesta edição da Série A após o empate sem gols no primeiro turno, disputado na Arena Condá, em Chapecó.

Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à 28ª rodada na sétima colocação, com 39 pontos. Em 26 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Galo soma 11 vitórias e seis empates.

Chapecoense

A Chapecoense ocupa a 20ª posição, com 17 pontos em 26 jogos. A equipe catarinense tem três vitórias e oito empates na competição.

Histórico do confronto

No primeiro turno, Chapecoense e Atlético-MG empataram por 0 a 0, na Arena Condá, em Chapecó.

Onde assistir Atlético-MG x Chapecoense ao vivo

O confronto entre Atlético-MG e Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Ficha técnica