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Vila Nova x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B

Tigre tenta se aproximar da liderança, enquanto o Coelho busca reagir para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 14:06
Vila Nova e América-MG se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Vila Nova e América-MG se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Vila Nova e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 48 pontos, e busca permanecer entre os primeiros colocados. Já o América-MG aparece em 19º lugar, com 17 pontos, e tenta diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento.

 

Como chegam as equipes

Vila Nova

O Vila Nova ocupa a terceira colocação da Série B, com 48 pontos conquistados em 28 partidas. A equipe goiana está na briga pelas primeiras posições e tenta aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos.

Na última rodada, o Tigre empatou por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis. Para o duelo desta sexta-feira, Guto Ferreira terá algumas baixas no elenco.

Breno Bora e Higor estão lesionados, enquanto Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus seguem em processo de transição. Igor Cariús aparece como titular, mas Nathan Camargo é uma opção para a posição.

América-MG

O América-MG está na 19ª posição, com 17 pontos, e busca uma reação na reta final da Série B para tentar escapar da zona de rebaixamento.

O Coelho vem de derrota por 2 a 0 para o São Bernardo, em Belo Horizonte, e precisa voltar a pontuar para diminuir a distância para as equipes que estão fora da parte inferior da tabela.

O técnico Douglas Gonzaga Leite terá diversos desfalques para a partida. Manoel, Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Eduardo Person estão lesionados. Gustavo Barreto também está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

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Onde assistir Vila Nova x América-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús (Nathan Camargo), Douglas Mendes, Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino (Ryan), André Luís e Janderson.

  • Desfalques: Breno Bora e Higor (lesionados). Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus (transição).
  • Pendurados: Rafa Silva, Gustavo Puskas, André Luís, Bruno Xavier e Guto Ferreira (técnico).

América-MG (Técnico: Douglas Gonzaga Leite)

Bruno Brígido; Fábio, Ricardo Silva, Rafael Barcelos e Tobías Ostchega; Barreto e Otávio; Guilherme Parede, Julio César, William Bigode e Paulo Victor.

  • Desfalques: Manoel, Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Eduardo Person (lesionados); Gustavo Barreto (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
  • Pendurados: Felipe Amaral, Eduardo Person, Gustavo, Manoel e Otávio.

Arbitragem

  • Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
  • Assistente 1: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)
  • Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)
  • Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)
  • VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.