Vila Nova x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B
Tigre tenta se aproximar da liderança, enquanto o Coelho busca reagir para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro
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Vila Nova e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 48 pontos, e busca permanecer entre os primeiros colocados. Já o América-MG aparece em 19º lugar, com 17 pontos, e tenta diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
Vila Nova
O Vila Nova ocupa a terceira colocação da Série B, com 48 pontos conquistados em 28 partidas. A equipe goiana está na briga pelas primeiras posições e tenta aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos.
Na última rodada, o Tigre empatou por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis. Para o duelo desta sexta-feira, Guto Ferreira terá algumas baixas no elenco.
Breno Bora e Higor estão lesionados, enquanto Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus seguem em processo de transição. Igor Cariús aparece como titular, mas Nathan Camargo é uma opção para a posição.
América-MG
O América-MG está na 19ª posição, com 17 pontos, e busca uma reação na reta final da Série B para tentar escapar da zona de rebaixamento.
O Coelho vem de derrota por 2 a 0 para o São Bernardo, em Belo Horizonte, e precisa voltar a pontuar para diminuir a distância para as equipes que estão fora da parte inferior da tabela.
O técnico Douglas Gonzaga Leite terá diversos desfalques para a partida. Manoel, Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Eduardo Person estão lesionados. Gustavo Barreto também está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.
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Onde assistir Vila Nova x América-MG ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Igor Cariús (Nathan Camargo), Douglas Mendes, Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino (Ryan), André Luís e Janderson.
- Desfalques: Breno Bora e Higor (lesionados). Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus (transição).
- Pendurados: Rafa Silva, Gustavo Puskas, André Luís, Bruno Xavier e Guto Ferreira (técnico).
América-MG (Técnico: Douglas Gonzaga Leite)
Bruno Brígido; Fábio, Ricardo Silva, Rafael Barcelos e Tobías Ostchega; Barreto e Otávio; Guilherme Parede, Julio César, William Bigode e Paulo Victor.
- Desfalques: Manoel, Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Eduardo Person (lesionados); Gustavo Barreto (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Felipe Amaral, Eduardo Person, Gustavo, Manoel e Otávio.
Arbitragem
- Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
- Assistente 1: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)
- Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)
- Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)
- VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)
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