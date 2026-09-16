Jogo da Globo hoje (16/09): confira programação completa da emissora
TV Globo exibe futebol ao vivo nesta quarta-feira (16) com partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Libertadores 2026
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A TV Globo exibe futebol ao vivo nesta quarta-feira (16) com o jogo entre Estudiantes e Corinthians, pela partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Libertadores 2026. O confronto será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo.
A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão da Globo começa antes da partida, a partir das 21h15, logo após o capítulo da novela Quem Ama Cuida.
O duelo vale uma vaga na semifinal da Libertadores. Quem vencer avança para enfrentar Flamengo ou Independiente del Valle, do Equador. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
Qual é o jogo da Globo hoje?
O principal destaque da programação esportiva da Globo nesta quarta-feira é Estudiantes x Corinthians, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.
O confronto acontece às 21h30, na Neo Química Arena. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Ricardinho.
- Jogo: Estudiantes x Corinthians
- Competição: Copa CONMEBOL Libertadores 2026
- Fase: quartas de final — jogo de volta
- Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Transmissão: TV Globo
- Narração: Luis Roberto
- Comentários: Junior e Ricardinho
Quem enfrentar o vencedor de Estudiantes x Corinthians?
A equipe que avançar do confronto entre Estudiantes e Corinthians terá pela frente Flamengo ou Independiente del Valle, do Equador, na semifinal da Libertadores.
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Se houver um novo empate entre Estudiantes e Corinthians, a vaga na próxima fase será definida nas cobranças de pênaltis.
Programação da Globo Nordeste hoje (16/09)
Confira a programação completa da Globo Nordeste nesta quarta-feira:
|Horário
|Programa
|04:00
|Hora Um
|06:00
|Bom Dia Pernambuco
|08:30
|Bom Dia Brasil
|09:30
|Encontro com Patrícia Poeta
|10:35
|Mais Você
|11:45
|NE1
|13:00
|Horário Político
|13:25
|NE1
|13:35
|Globo Esporte
|13:50
|Jornal Hoje
|15:00
|Edição Especial - Além do Tempo
|15:45
|Sessão da Tarde - Nosso Amor
|17:10
|Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
|18:00
|A Nobreza do Amor
|18:40
|NE2
|19:10
|Por Você
|20:00
|Jornal Nacional
|20:30
|Horário Político
|20:55
|Quem Ama Cuida
|21:20
|Futebol
|23:30
|Segue o Jogo
|23:45
|Estrelas da Casa
|23:50
|Jornal da Globo
|00:40
|Reapresentação - A Nobreza do Amor
|01:20
|Reapresentação - Por Você
|02:05
|Comédia na Madruga I
|03:00
|Comédia na Madruga II
Que horas começa o futebol na Globo?
Na programação da Globo Nordeste, o futebol está previsto para começar às 21h20, depois da novela Quem Ama Cuida. A partida entre Estudiantes e Corinthians começa às 21h30.
A transmissão nacional da TV Globo está prevista para começar às 21h15, conforme a programação informada para a emissora.