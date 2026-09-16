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Jogo da Globo hoje (16/09): confira programação completa da emissora

TV Globo exibe futebol ao vivo nesta quarta-feira (16) com partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Libertadores 2026

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 14:36
Símbolo da Globo
Símbolo da Globo - Arte/ Blog do Torcedor

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A TV Globo exibe futebol ao vivo nesta quarta-feira (16) com o jogo entre Estudiantes e Corinthians, pela partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Libertadores 2026. O confronto será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão da Globo começa antes da partida, a partir das 21h15, logo após o capítulo da novela Quem Ama Cuida.

O duelo vale uma vaga na semifinal da Libertadores. Quem vencer avança para enfrentar Flamengo ou Independiente del Valle, do Equador. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Qual é o jogo da Globo hoje?

O principal destaque da programação esportiva da Globo nesta quarta-feira é Estudiantes x Corinthians, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

O confronto acontece às 21h30, na Neo Química Arena. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Ricardinho.

  • Jogo: Estudiantes x Corinthians
  • Competição: Copa CONMEBOL Libertadores 2026
  • Fase: quartas de final — jogo de volta
  • Horário: 21h30
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo
  • Transmissão: TV Globo
  • Narração: Luis Roberto
  • Comentários: Junior e Ricardinho

Quem enfrentar o vencedor de Estudiantes x Corinthians?

A equipe que avançar do confronto entre Estudiantes e Corinthians terá pela frente Flamengo ou Independiente del Valle, do Equador, na semifinal da Libertadores.

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Se houver um novo empate entre Estudiantes e Corinthians, a vaga na próxima fase será definida nas cobranças de pênaltis.

Programação da Globo Nordeste hoje (16/09)

Confira a programação completa da Globo Nordeste nesta quarta-feira:

Horário Programa
04:00 Hora Um
06:00 Bom Dia Pernambuco
08:30 Bom Dia Brasil
09:30 Encontro com Patrícia Poeta
10:35 Mais Você
11:45 NE1
13:00 Horário Político
13:25 NE1
13:35 Globo Esporte
13:50 Jornal Hoje
15:00 Edição Especial - Além do Tempo
15:45 Sessão da Tarde - Nosso Amor
17:10 Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
18:00 A Nobreza do Amor
18:40 NE2
19:10 Por Você
20:00 Jornal Nacional
20:30 Horário Político
20:55 Quem Ama Cuida
21:20 Futebol
23:30 Segue o Jogo
23:45 Estrelas da Casa
23:50 Jornal da Globo
00:40 Reapresentação - A Nobreza do Amor
01:20 Reapresentação - Por Você
02:05 Comédia na Madruga I
03:00 Comédia na Madruga II

Que horas começa o futebol na Globo?

Na programação da Globo Nordeste, o futebol está previsto para começar às 21h20, depois da novela Quem Ama Cuida. A partida entre Estudiantes e Corinthians começa às 21h30.

A transmissão nacional da TV Globo está prevista para começar às 21h15, conforme a programação informada para a emissora.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.