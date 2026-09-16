Flamengo x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Rubro-Negro chega ao Maracanã com vantagem construída no Equador e busca confirmar a classificação para a semifinal do torneio; saiba mais
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Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.
O Rubro-Negro chega para a decisão com vantagem construída na partida de ida, disputada na altitude de Quito. Na ocasião, a equipe carioca venceu por 2 a 0 e abriu uma diferença importante no confronto.
Com o resultado obtido no Equador, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença no Maracanã que ainda assim garante a classificação para a semifinal. O Independiente del Valle precisa vencer por pelo menos três gols de vantagem para avançar diretamente.
Como chegam as equipes
O Flamengo chega ao segundo duelo das quartas de final em uma sequência positiva. A equipe comandada por Leonardo Jardim lidera de forma isolada o Campeonato Brasileiro e venceu quatro dos últimos cinco compromissos citados no período.
O time carioca superou Corinthians por 2 a 1, Botafogo por 3 a 0, Mirassol por 2 a 0 e o próprio Independiente del Valle por 2 a 0 no jogo de ida. A única derrota nesse recorte foi diante do Cruzeiro.
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Do outro lado, o Independiente del Valle vem de vitória por 3 a 2 sobre o Libertad pelo campeonato nacional. O resultado foi definido na reta final da partida.
Nas rodadas anteriores da competição local, a equipe equatoriana venceu o Macará por 3 a 1, empatou com a Universidad Católica por 2 a 2 e perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1.
Onde assistir Flamengo x Independiente del Valle ao vivo
O confronto entre Flamengo e Independiente del Valle terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
Possíveis escalações
No Flamengo, a principal dúvida está no setor ofensivo, com Pedro e Bruno Henrique disputando uma vaga entre os titulares. A equipe deve manter a base utilizada no primeiro confronto.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
- Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro (ou Bruno Henrique) e Samuel Lino.
Independiente del Valle (Técnico: Joaquín Papa)
- Aldair Quintana; Romero, Espinoza, Loor, Schunke e Cortez; Hugo Quintana, Sornoza e Briones; Reasco e Pata.
Ficha de arbitragem
A partida será comandada por uma equipe uruguaia. Andrés Matonte será o árbitro principal, com Carlos Barreiro e Mathias Muniz como assistentes.
- Árbitro: Andrés Matonte
- Assistentes: Carlos Barreiro e Mathias Muniz
- VAR: Antonio Garcia
Serviço e acesso ao Maracanã
O acesso ao estádio exige cadastramento prévio da biometria facial para os torcedores, além da apresentação de documento original com foto nos portões.
Os ingressos para a torcida do Flamengo são comercializados pelo portal oficial do clube, enquanto o setor visitante é vendido pela plataforma FutebolCard.
Também há opção de estacionamento interno no setor Célio de Barros, com acesso veicular pela Rua Paula Souza e entrada pelo portão 11B.
Ficha técnica
- Competição: CONMEBOL Libertadores – quartas de final, jogo de volta
- Jogo: Flamengo x Independiente del Valle
- Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Jogo de ida: Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo
- Transmissão: ESPN e Disney+ Premium
- Árbitro: Andrés Matonte
- VAR: Antonio Garcia