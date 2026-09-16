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Flamengo x Independiente del Valle ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Rubro-Negro chega ao Maracanã com vantagem construída no Equador e busca confirmar a classificação para a semifinal do torneio; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 15:50
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

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Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.

O Rubro-Negro chega para a decisão com vantagem construída na partida de ida, disputada na altitude de Quito. Na ocasião, a equipe carioca venceu por 2 a 0 e abriu uma diferença importante no confronto.

Com o resultado obtido no Equador, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença no Maracanã que ainda assim garante a classificação para a semifinal. O Independiente del Valle precisa vencer por pelo menos três gols de vantagem para avançar diretamente.

Gilvan de Souza/Flamengo
Imagem do atacante Bruno Henrique, do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Como chegam as equipes

O Flamengo chega ao segundo duelo das quartas de final em uma sequência positiva. A equipe comandada por Leonardo Jardim lidera de forma isolada o Campeonato Brasileiro e venceu quatro dos últimos cinco compromissos citados no período.

O time carioca superou Corinthians por 2 a 1, Botafogo por 3 a 0, Mirassol por 2 a 0 e o próprio Independiente del Valle por 2 a 0 no jogo de ida. A única derrota nesse recorte foi diante do Cruzeiro.

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Do outro lado, o Independiente del Valle vem de vitória por 3 a 2 sobre o Libertad pelo campeonato nacional. O resultado foi definido na reta final da partida.

Nas rodadas anteriores da competição local, a equipe equatoriana venceu o Macará por 3 a 1, empatou com a Universidad Católica por 2 a 2 e perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1.

Onde assistir Flamengo x Independiente del Valle ao vivo

O confronto entre Flamengo e Independiente del Valle terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Possíveis escalações

No Flamengo, a principal dúvida está no setor ofensivo, com Pedro e Bruno Henrique disputando uma vaga entre os titulares. A equipe deve manter a base utilizada no primeiro confronto.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

  • Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro (ou Bruno Henrique) e Samuel Lino.

Independiente del Valle (Técnico: Joaquín Papa)

  • Aldair Quintana; Romero, Espinoza, Loor, Schunke e Cortez; Hugo Quintana, Sornoza e Briones; Reasco e Pata.

Ficha de arbitragem

A partida será comandada por uma equipe uruguaia. Andrés Matonte será o árbitro principal, com Carlos Barreiro e Mathias Muniz como assistentes.

  • Árbitro: Andrés Matonte
  • Assistentes: Carlos Barreiro e Mathias Muniz
  • VAR: Antonio Garcia

Serviço e acesso ao Maracanã

O acesso ao estádio exige cadastramento prévio da biometria facial para os torcedores, além da apresentação de documento original com foto nos portões.

Os ingressos para a torcida do Flamengo são comercializados pelo portal oficial do clube, enquanto o setor visitante é vendido pela plataforma FutebolCard.

Também há opção de estacionamento interno no setor Célio de Barros, com acesso veicular pela Rua Paula Souza e entrada pelo portão 11B.

Ficha técnica

  • Competição: CONMEBOL Libertadores – quartas de final, jogo de volta
  • Jogo: Flamengo x Independiente del Valle
  • Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Jogo de ida: Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo
  • Transmissão: ESPN e Disney+ Premium
  • Árbitro: Andrés Matonte
  • VAR: Antonio Garcia

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.