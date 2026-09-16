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Ceará x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B

Vozão tenta aproveitar o mando de campo para aumentar a distância do Z-4, enquanto o líder Novorizontino busca voltar a vencer para permanecer no topo

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 14:18
Ceará e Novorizontino se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Ceará e Novorizontino se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Ceará e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. O Ceará ocupa a 15ª colocação, com 32 pontos, e busca aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Já o Novorizontino lidera a Série B, com 50 pontos, e tenta permanecer no topo da tabela.

Como chegam as equipes

Ceará

O Ceará ocupa a 15ª colocação da Série B, com 32 pontos conquistados em 28 partidas. A equipe cearense está apenas dois pontos acima do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e precisa pontuar para aumentar a margem de segurança na tabela.

Na última rodada, o Vozão empatou por 1 a 1 com o Fortaleza. Agora, a equipe comandada por Daniel Paulista terá pela frente o líder da competição e busca aproveitar o fator casa para conquistar uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

Para a partida, o Ceará terá os desfalques de Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva.

Novorizontino

O Novorizontino chega para a partida na liderança da Série B, com 50 pontos em 28 jogos. O Tigre possui a mesma pontuação do Juventude e busca voltar a vencer para permanecer na primeira colocação da competição.

Na rodada anterior, a equipe paulista empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, em Novo Horizonte. Fora de casa, o Novorizontino tenta conquistar três pontos para manter a vantagem na parte de cima da tabela.

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O time comandado por Enderson Moreira terá os desfalques de Renato Palm e Miguel Contiero, ambos lesionados.

 

 

Onde assistir Ceará x Novorizontino ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Rafael Ramos, Júlio César, Luizão e Sávio; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Nico Ferreira, Enzo e Vina.

  • Desfalques: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva.
  • Pendurados: Vinicius Zanocelo, Richardson, Vina, Richard, Lucas Mugni, Rafael Ramos, Sánchez e Lucca.

Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui (Diego Galo) e Rômulo; Reidiney e Robson.

  • Desfalques: Renato Palm e Miguel Contiero (lesionados).
  • Pendurados: Diego Galo, Matheus Bianqui, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Reidiney, Patrick e Maykon Jesus.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
  • Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)
  • Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE)
  • VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.