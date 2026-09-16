Ceará x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 29ª rodada da Série B
Vozão tenta aproveitar o mando de campo para aumentar a distância do Z-4, enquanto o líder Novorizontino busca voltar a vencer para permanecer no topo
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Ceará e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. O Ceará ocupa a 15ª colocação, com 32 pontos, e busca aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Já o Novorizontino lidera a Série B, com 50 pontos, e tenta permanecer no topo da tabela.
Como chegam as equipes
Ceará
O Ceará ocupa a 15ª colocação da Série B, com 32 pontos conquistados em 28 partidas. A equipe cearense está apenas dois pontos acima do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e precisa pontuar para aumentar a margem de segurança na tabela.
Na última rodada, o Vozão empatou por 1 a 1 com o Fortaleza. Agora, a equipe comandada por Daniel Paulista terá pela frente o líder da competição e busca aproveitar o fator casa para conquistar uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.
Para a partida, o Ceará terá os desfalques de Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva.
Novorizontino
O Novorizontino chega para a partida na liderança da Série B, com 50 pontos em 28 jogos. O Tigre possui a mesma pontuação do Juventude e busca voltar a vencer para permanecer na primeira colocação da competição.
Na rodada anterior, a equipe paulista empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, em Novo Horizonte. Fora de casa, o Novorizontino tenta conquistar três pontos para manter a vantagem na parte de cima da tabela.
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O time comandado por Enderson Moreira terá os desfalques de Renato Palm e Miguel Contiero, ambos lesionados.
Onde assistir Ceará x Novorizontino ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Richard; Rafael Ramos, Júlio César, Luizão e Sávio; Zanocelo, João Gabriel e Melk; Nico Ferreira, Enzo e Vina.
- Desfalques: Éder, Pedro Gilmar, Thalisson, Renzo, Matheus Nogueira e Gabriel Silva.
- Pendurados: Vinicius Zanocelo, Richardson, Vina, Richard, Lucas Mugni, Rafael Ramos, Sánchez e Lucca.
Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui (Diego Galo) e Rômulo; Reidiney e Robson.
- Desfalques: Renato Palm e Miguel Contiero (lesionados).
- Pendurados: Diego Galo, Matheus Bianqui, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Reidiney, Patrick e Maykon Jesus.
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
- Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)
- Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE)
- VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)
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