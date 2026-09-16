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Bayern de Munique x Union Berlin ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Bundesliga

Bávaros chegam embalados por vitória fora de casa e tentam se aproximar da liderança; Union Berlin busca a primeira vitória na competição

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 9:52
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga - Divulgação/fcbayern

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Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela quarta rodada da Bundesliga 2026/27.

O Bayern ocupa a quarta colocação, com sete pontos em três jogos, e ainda está invicto na competição. Já o Union Berlin aparece na 16ª posição, com apenas um ponto e busca a primeira vitória no Campeonato Alemão.

Momento das equipes

Bayern de Munique

O Bayern de Munique chega à quarta rodada da Bundesliga invicto, com duas vitórias e um empate nas primeiras partidas.

Na rodada anterior, os bávaros venceram o Elversberg por 2 a 1, fora de casa. Lennart Karl abriu o placar para a equipe, enquanto Harry Kane marcou o gol da vitória no segundo tempo.

Com sete pontos conquistados, o Bayern ocupa a quarta colocação e busca mais um triunfo para se aproximar das primeiras posições da tabela.

O técnico Vincent Kompany deve manter uma equipe ofensiva, com nomes como Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz entre os principais jogadores.

Union Berlin

O Union Berlin ainda busca a primeira vitória na Bundesliga. A equipe soma um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas e aparece na 16ª colocação.

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Na partida anterior, o time perdeu por 3 a 1 para o Schalke, em casa. Agora, terá pela frente o Bayern de Munique e tenta conquistar os primeiros três pontos na competição.

O técnico Mauro Lustrinelli terá uma série de desfalques para o confronto. Andrej Ilic, Andrik Markgraf, Kastriot Imeri, Marvin Friedrich, Oliver Burke, Stanley Nsoki e Juranovic estão fora da partida.

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Onde assistir Bayern de Munique x Union Berlin ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: XSports

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Brown e Luis Díaz; Harry Kane

Union Berlin (Técnico: Mauro Lustrinelli)

Rönnow; Trimmel, Querfeld, Uduokhai e Rothe; Aebischer, Kemlein e Rani Khedira; Burcu, Latte Lath e Jeong.

  • Desfalques: Andrej Ilic, Andrik Markgraf, Kastriot Imeri, Marvin Friedrich, Oliver Burke, Stanley Nsoki e Juranovic.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.